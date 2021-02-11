أكرم توفيق: تعاهدنا على تحقيق البرونزية بعد الخسارة ضد بايرن

الخميس، 11 فبراير 2021 - 21:30

كتب : حسام نور الدين

أكرم توفيق - الأهلي - بالميراس

أكد أكرم توفيق لاعب الأهلي أن لاعبي الفريق تعاهدوا على تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية عقب الخسارة من بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وفاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح ليحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

وقال أكرم توفيق في تصريحات صحفية عقب المباراة: "تعاهدنا على تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الخسارة ضد بايرن".

أخبار متعلقة
مدرب الأهلي: طموحنا كان المربع الذهبي.. وهذا ما قاله موسيماني للاعبين بعد البرونزية أجايي: حققت حلمي بعد الفوز بالبرونزية أيمن أشرف: حققنا هدفنا.. الروح وراء إنجاز المونديال طاهر محمد: شخصية لاعبي الأهلي سر الانتصار.. وكنا سعداء للعب أمام جماهيرنا معادلة مونتيري وتحقيق ما لم يحدث من قبل.. أرقام من مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية الشناوي رجل مباراة الأهلي وبالميراس

وشدد "اللاعبون اجتمعوا أكثر من مرة لكي نستعد للمواجهة ونحقق هدفنا".

وأضاف "كنا نريد الانتصار على بايرن ميونيخ والوصول للمباراة النهائية".

وأردف "هذه أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين في كأس العالم للأندية ونجحنا في تحقيق ميدالية".

واستمر "الفريق كان على قلب رجل واحد خلال هذه البطولة بعدما خُضنا 3 مباريات في وقت قياسي".

وأتم "رغم كثرة المباريات والمنافسة الشرسة إلا أننا حققنا الهدف الذي تعاهدنا عليه ونجحنا في العودة بميدالية ستكون غالية للغاية لهذا الجيل".

وبدأ أكرم توفيق مباراة بالميراس بعدما شارك كبديل ضد الدُحيل وبايرن ميونيخ.

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية أكرم توفيق
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي يكشف ما قاله لزملائه بين شوطي نهائي المونديال 39 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
بايرن ميونيخ يعلن إصابة جنابري 59 دقيقة | الدوري الألماني
اختر تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد جنوب إفريقيا: فخورون بـ موسيماني.. بإمكانه مضاهاة الأفضل في العالم ساعة | كأس العالم للأندية 2020
معلول: لست من يهرب من المباريات أو يدعي الإصابة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
المرض يبعد رولان عن بيراميدز في رحلة كوت ديفوار ساعة | الكونفدرالية
تحليل في الجول - موسيماني بواقعية يحقق البرونزية ساعة | تحليل في الجول
تقرير: تشيلسي يريد إريكسن بدلا من جورجينيو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك