أكرم توفيق: تعاهدنا على تحقيق البرونزية بعد الخسارة ضد بايرن

أكد أكرم توفيق لاعب الأهلي أن لاعبي الفريق تعاهدوا على تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية عقب الخسارة من بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وفاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح ليحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

وقال أكرم توفيق في تصريحات صحفية عقب المباراة: "تعاهدنا على تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الخسارة ضد بايرن".

وشدد "اللاعبون اجتمعوا أكثر من مرة لكي نستعد للمواجهة ونحقق هدفنا".

وأضاف "كنا نريد الانتصار على بايرن ميونيخ والوصول للمباراة النهائية".

وأردف "هذه أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين في كأس العالم للأندية ونجحنا في تحقيق ميدالية".

واستمر "الفريق كان على قلب رجل واحد خلال هذه البطولة بعدما خُضنا 3 مباريات في وقت قياسي".

وأتم "رغم كثرة المباريات والمنافسة الشرسة إلا أننا حققنا الهدف الذي تعاهدنا عليه ونجحنا في العودة بميدالية ستكون غالية للغاية لهذا الجيل".

وبدأ أكرم توفيق مباراة بالميراس بعدما شارك كبديل ضد الدُحيل وبايرن ميونيخ.