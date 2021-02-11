الهدف الأول.. حجازي يسجل والاتحاد يتعادل مع الأهلي في دربي جدة

سجل أحمد حجازي أول أهدافه مع اتحاد جدة ليمنع الأهلي من الانتصار في الدربي الذي أقيم اليوم الخميس.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وحل الاتحاد ضيفا على الأهلي في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية لملاقاته في الجولة 18 من الدوري السعودي.

افتتح عبد الرحمن غريب أهداف المباراة في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وأدرك حجازي التعادل للاتحاد في الدقيقة 86 بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح ذلك الهدف هو الأول لحجازي مع الاتحاد منذ انضمامه للفريق قادما من وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة.

وخاض حجازي مع الاتحاد 18 مباراة في كل البطولات الرسمية، بالإضافة لمباراتين في البطولة العربية.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق نقطة عن الشباب المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما يأتي الاتحاد رابعا بـ29 نقطة بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث وللأخير لقاء أقل.

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