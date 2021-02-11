مدرب الأهلي: طموحنا كان المربع الذهبي.. وهذا ما قاله موسيماني للاعبين بعد البرونزية

كشف سامي قمصان مدرب الأهلي عما قاله بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بعد تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2020.

وتغلب الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح ليحقق المركز الثالث في مونديال الأندية.

وقال قمصان عبر قناة الأهلي: "اللاعبون استفادوا للغاية من التجربة وأهميتها تأتي أن هذا الجيل حقق ميدالية في أول مشاركة له في المونديال".

وأضاف "بيتسو موسيماني قال للاعبين بعد المباراة أننا سنعود للعب في كأس العالم للأندية من جديد لكي نلعب في المباراة النهائية".

وواصل قصمان: "علينا أن نواصل بنفس المستوى ونفوز ببطولة إفريقيا في العام المقبل".

وكشف "كنا نرغب في الوصول للمربع الذهبي قبل المشاركة في البطولة".

واستمر "بعد أول مباراة طموحنا ارتفع لكننا نشعر بالرضا لتحقيق هذا المركز في أول مشاركة مونديالية لهذا الجيل".

وعن دور محمود الخطيب رئيس الأهلي، قال: "وجوده معنا يُعطي اللاعبين القوة والطمأنينة".

وأردف "نشاهد الآن المباراة النهائية للبطولة، والجماهير الحاضرة للملعب تأتي لكي تبارك للنا وللاعبين ولمجلس الإدارة".

وأكمل "محللو الأداء يقومون الآن بدراسة مباريات المريخ السوادني لكي نستعد لهم ونبدأ رحلة تحقيق اللقب العاشر".

وأتم "جماهير الأهلي تستحق أن يبذل اللاعبون كل مجهودهم. فقميص الأهلي مسؤولية كبيرة".

ويلعب الأهلي ضد المريخ يوم 16 فبراير المقبل في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حققها عام 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.