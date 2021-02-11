أجايي: حققت حلمي بعد الفوز بالبرونزية

الخميس، 11 فبراير 2021 - 20:59

كتب : حسام نور الدين

جونيور أجايي - الأهلي - بالميراس

أكد جونيور أجايي لاعب الأهلي أن حلمه تحقق بعدما فاز فريقه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2020.

وحصد الأهلي المركز الثالث بعدما فاز على بالميراس بطل "كوبا ليبرتادوريس" بركلات الترجيح.

وقال أجايي عقب المباراة: "كنت أرغب في اللحاق في كأس العالم للأندية والمشاركة فيها بعدما تعرضت للإصابة في الفترة الماضية".

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وأضاف "أمنيتي تحققت وشاركت في مباراة التتويج بالمركز الثالث".

وتابع "مباراتي الأخيرة كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا واليوم أعود من جديد وأشارك في مباراة التتويج".

واستمر "أشكر الجهاز الفني والطبي واللاعبين على دعمهم لي في الفترة الماضية حتى أعود للملعب من جديد".

وأتم "أشكر جماهير الأهلي التي تُعد الداعم الأكبر للفريق في كل البطولات".

وغاب أجايي عن المشاركة مع الأهلي بعدما أُصيب ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانضم أجايي لقائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية رغم عدم مشاركته في أي مباراة قبل البطولة.

وشارك أجايي كبديل ضد بالميراس وسجل ركلة ترجيح بنجاح.

وحقق الأهلي المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه بعدما حققها عام 2006 لأول مرة على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.

جونيور أجايي الأهلي كأس العالم للأندية
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