أيمن أشرف: حققنا هدفنا.. الروح وراء إنجاز المونديال
الخميس، 11 فبراير 2021 - 20:45
كتب : FilGoal
يرى أيمن أشرف مدافع الأهلي بأن الروح العالية وراء تحقيق الإنجاز والظفر ببرونزية كأس العالم للأندية.
أيمن أشرف
النادي : الأهلي
الأهلي حصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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وقال أيمن أشرف في تصريحات عقب المباراة: "جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، ونجحنا في تحقيق إنجاز جديد يحسب لنا وللجهاز الفني بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني".
وأضاف "الفريق كان لديه هدف منذ وصوله إلى قطر، وهو الفوز بميدالية في مونديال الأندية، ونجح في تحقيق ذلك اليوم".
مدافع الأهلي أتبع "روح الأهلي وشخصية لاعبيه تظهر دائما في المواقف الصعبة، وكانت كلمة السر في العروض التي قدمها الفريق والمشوار المميز جدا في كأس العالم للأندية، حيث كان خير ممثل للقارة الإفريقية في البطولة".
وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعدما حققها عام 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.