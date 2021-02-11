أيمن أشرف: حققنا هدفنا.. الروح وراء إنجاز المونديال

الخميس، 11 فبراير 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي وبالميراس

يرى أيمن أشرف مدافع الأهلي بأن الروح العالية وراء تحقيق الإنجاز والظفر ببرونزية كأس العالم للأندية.

الأهلي حصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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وقال أيمن أشرف في تصريحات عقب المباراة: "جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، ونجحنا في تحقيق إنجاز جديد يحسب ‏لنا وللجهاز الفني بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني".

وأضاف "الفريق كان لديه هدف منذ وصوله إلى قطر، وهو الفوز بميدالية في ‏مونديال الأندية، ونجح في تحقيق ذلك اليوم".

مدافع الأهلي أتبع "روح الأهلي وشخصية لاعبيه تظهر دائما في ‏المواقف الصعبة، وكانت كلمة السر في العروض التي قدمها الفريق والمشوار المميز جدا في كأس العالم للأندية، حيث كان خير ‏ممثل للقارة الإفريقية في البطولة".

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعدما حققها عام 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.

مونديال الأندية الأهلي أيمن أشرف
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