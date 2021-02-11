طاهر محمد: شخصية لاعبي الأهلي سر الانتصار.. وكنا سعداء للعب أمام جماهيرنا

الخميس، 11 فبراير 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي وبالميراس

أعرب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن سعادته بتحقيق فريقه للميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية كاشفا سر الوصول لهذا الإنجاز.

وحقق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعدما تفوق على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وقال طاهر: "لاعبو الاهلي كانوا قدر المسؤولية. نجحنا في إسعاد جماهيرنا بتحقيق البرونزية كأس العالم للأندية".

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وأضاف في تصريحات صحفية "شخصية لاعبو الأهلي والإصرار على حصد الميدالية كانت السر في الفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية".

وواصل "جماهير الأهلي لعبت دورا رائعا في الفوز وأعطتنا دفعة قوية من أجل تحقيق هذا الإنجاز، بعدما قدموا لنا دعما كبيرا منذ الوصول للدوحة".

وأتم "الكرة لُعبة جماهيرة واللعب دون جماهيرنا شيء سلبي للغاية، لذلك كنا سعداء ونحن نلعب وسط حضور هذه الجماهير العظيمة التي ساندت الفريق بقوة حتى النهاية".

وشارك طاهر أساسيا في مباريات الأهلي الثلاثة ضد الدُحيل وبايرن ميونيخ وبالميراس.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعدما حققها عام 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية
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