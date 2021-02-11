معادلة مونتيري وتحقيق ما لم يحدث من قبل.. أرقام من مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

الخميس، 11 فبراير 2021 - 20:29

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو الأهلي بالفوز على بالميراس في ركلات الترجيح

حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2020، والتي أُقيمت في قطر، في مشاركة كتبت العديد من الأرقام القياسية.

ونجح الأهلي في الظفر بالمركز الثالث بعدما تغلب على بالميراس بركلات الترجيح بعدما تألق محمد الشناوي. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يتسعرض أبرز الأرقام التي تحققت من مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

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*فاز الأهلي بالميدالية البرونزية الثانية له في البطولة، ليعادل الرقم القياسي المُسجل باسم مونتيري المكسيكي الذي حقق المركز الثالث في بطولتي 2012 –على حساب الأهلي- و2019 على حساب الهلال السعودي.

*أصبح الأهلي أول فريق يحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية على الرغم من تسجيله لهدف واحد فقط طوال البطولة.

أتليتكو ناسيونال الكولومبي كان أقل فريق سجل أهدافا وحقق المركز الثالث.

الفريق الكولومبي سجل هدفين وفاز ببرونزية بطولة 2016.

*أصبح الأهلي أكثر فريق يشارك في كأس العالم للأندية بواقع 15 مباراة.

*سجل الأهلي 12 هدفا في إجمالي مشاركته في كأس العالم للأندية ليعادل عدد أهداف الرجاء المغربي، ويصبح أكثر فريق عربي وإفريقي يسجل أهدافا في البطولة.

*لأول مرة لا يخسر الأهلي ضد فريق برازيلي في كأس العالم للأندية. إذ خسر سابقا من إنترناسيونال عام 2006 وكورنثيانز عام 2012.

*لأول مرة يلعب الأهلي ركلات ترجيح في كأس العالم للأندية.

*أصبح بالميراس هو أول فريق يشارك من قارة أمريكا الجنوبية ولا يحقق أي ميدالية في كأس العالم للأندية.

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية
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