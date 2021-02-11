الشناوي رجل مباراة الأهلي وبالميراس

اختارت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ليكون أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بالميراس البرازيلي.

وفاز الأهلي على بالميراس بطل "كوبا ليبرتادوريس" بركلات الترجيح ليحقق المركز الثالث في البطولة ويظفر بالميدالية البرونزية.

وتألق الشناوي وتصدى لركلتين ترجيح ضد بالميراس.

ويعد الشناوي هو ثاني لاعب من الأهلي يفوز بجائزة رجل المباراة خلال كأس العالم للأندية 2020.

وكان أيمن أشرف قد فاز بجائزة رجل مباراة الأهلي والدُحيل القطري في ربع النهائي البطولة والتي فاز بها الأهلي بهدف لحسين الشحات.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققها عام 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.