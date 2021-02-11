أبو تريكة: الأهلي المونديالي عملها تاني

هنأ محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي ناديه بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب فوز الأهلي على بالميراس: "الأهلي المونديالي عملها تاني".

وواصل "مبروك الميدالية البرونزية لجيل ذهبي كتب إنجاز جديد في تاريخ نادينا الحبيب".

وأتم أبو تريكة "مبروك ودائما الأهلي يقدم الفرحة والسعادة والشرف لكل من يشجعه أو ينتمي إليه، عظيم يا أهلي".

الأهلي المونديالي عملها تاني ..مبروك الميدالية البرونزية لجيل ذهبي كتب إنجاز جديد في تاريخ نادينا الحبيب ..مبروك ودائما الأهلي يقدم الفرحة والسعادة والشرف لكل من يشجعه او ينتمي اليه .. عظيم يا أهلي — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 11, 2021

وظفر الأهلي ببرونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006 بعدما فاز على بالميراس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في ملعب المدينة التعليمية في قطر.