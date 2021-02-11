موسيماني: لم نكن الأقوى في البطولة لكننا أظهرنا قوة شخصية الأهلي

الخميس، 11 فبراير 2021 - 19:38

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي وبايرن ميونيخ

أبدى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي رضاه التام عن تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

الأهلي حصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح.

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وقال موسيماني عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "عندما تواجه بايرن ميونيخ لا تكون الأمور سهلة ويجب أن نكون متواضعين، لكن الآن الوضع مختلف وأشكر اللاعبين والشناوي على التصدي لركلات الترجيح وحسم المركز الثالث".

وأضاف "في الأسبوع المقبل علينا أن نكرر هذا الأداء في دوري الأبطال وننسى ما فعلناه هنا في كأس العالم للأندية".

المدرب الجنوب إفريقي أتبع "أعتقد أننا قاتلنا بشراسة. نعم لم نكن أقوى فرق البطولة، لكننا أظهرنا قوة شخصية وقتال خلال مبارياتنا".

وأتم "أشكر الجماهير على ما قدموه لنا في البطولة من حماس ومؤازرة رائعة".

وحصل الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

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