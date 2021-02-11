الشناوي: لم أكن البطل الوحيد.. لاعبو الأهلي رجال حتى لو خسروا ضد بالميراس

الخميس، 11 فبراير 2021 - 19:30

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي وبالميراس

يؤمن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أنه لم يكن "البطل الوحيد" ضد فريق بالميراس في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بعدما تغلب على بالميراس بركلات الترجيح والتي شهدت تألق الشناوي.

وقال الشناوي بعد المباراة: "أشكر جماهير الأهلي هم الداعم الأول لنا منذ أن جاءنا إلى الدوحة، نحن لا نساوي شيئا دون الجماهير".

أخبار متعلقة
نوير: الاحترام متبادل بيني وبين الشناوي.. أتمنى للأهلي وله الأفضل في المستقبل حوار في الجول - أسطورة بالميراس: مواجهة الأهلي معقدة لأن المشاركة في المونديال ليست من أجل المركز الأخير أروابارينا: لن أستسلم أمام نتائج بيراميدز المهتزة.. ويجب أن نشيد بما قدمه الأهلي ضد بايرن رئيس شركة استادات: رعاية الأهلي ستزيد.. ومحمد مرجان سيكون نائبا لي مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب تشيلي

وأضاف "الجماهير أعطتنا الدافع للفوز بالمركز الثالث".

وأضاف "تعاهدنا على تحقيق البرونزية، وأقول للاعبين: كنتم رجالا".

واستمر "اللاعبون وثقوا في أنفسهم وقدموا مباراة كبيرة وقدموا كل ما لديهم".

وعن تصديه لركلتين ترجيح، قال: "لم أكن البطل الوحيد خلال اللقاء. الفريق بأكلمه كان بطلا".

وواصل "اللاعبون كانوا رجالا وحافظوا على شباكنا وجعلونا نصل لركلات الترجيح. حتى لو خسرنا، فكل لاعب كان رجلا".

وعن أسلوبه في التصدى لركلات الترجيح، قال: "درسنا الفريق جيدا، و(الجهاز الفني) أخبرني أين يسدد كل لاعب. هناك ضربات ترجيح تصديت لها بسبب التعليمات وهناك من تصديات من تلقاء نفسي".

وأتم "نحن الأهلي. اللاعبون يعرفون قيمة الأهلي جيدا والجماهير أيضا، فهم رقم 1 بالنسبة لنا وهدفنا أن نجعلهم سعداء".

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز بها عام 2006.

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي يكشف ما قاله لزملائه بين شوطي نهائي المونديال 39 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
بايرن ميونيخ يعلن إصابة جنابري 59 دقيقة | الدوري الألماني
اختر تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد جنوب إفريقيا: فخورون بـ موسيماني.. بإمكانه مضاهاة الأفضل في العالم ساعة | كأس العالم للأندية 2020
معلول: لست من يهرب من المباريات أو يدعي الإصابة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
المرض يبعد رولان عن بيراميدز في رحلة كوت ديفوار ساعة | الكونفدرالية
تحليل في الجول - موسيماني بواقعية يحقق البرونزية ساعة | تحليل في الجول
تقرير: تشيلسي يريد إريكسن بدلا من جورجينيو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك