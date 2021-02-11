الشناوي: لم أكن البطل الوحيد.. لاعبو الأهلي رجال حتى لو خسروا ضد بالميراس

يؤمن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أنه لم يكن "البطل الوحيد" ضد فريق بالميراس في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بعدما تغلب على بالميراس بركلات الترجيح والتي شهدت تألق الشناوي.

وقال الشناوي بعد المباراة: "أشكر جماهير الأهلي هم الداعم الأول لنا منذ أن جاءنا إلى الدوحة، نحن لا نساوي شيئا دون الجماهير".

وأضاف "الجماهير أعطتنا الدافع للفوز بالمركز الثالث".

وأضاف "تعاهدنا على تحقيق البرونزية، وأقول للاعبين: كنتم رجالا".

واستمر "اللاعبون وثقوا في أنفسهم وقدموا مباراة كبيرة وقدموا كل ما لديهم".

وعن تصديه لركلتين ترجيح، قال: "لم أكن البطل الوحيد خلال اللقاء. الفريق بأكلمه كان بطلا".

وواصل "اللاعبون كانوا رجالا وحافظوا على شباكنا وجعلونا نصل لركلات الترجيح. حتى لو خسرنا، فكل لاعب كان رجلا".

وعن أسلوبه في التصدى لركلات الترجيح، قال: "درسنا الفريق جيدا، و(الجهاز الفني) أخبرني أين يسدد كل لاعب. هناك ضربات ترجيح تصديت لها بسبب التعليمات وهناك من تصديات من تلقاء نفسي".

وأتم "نحن الأهلي. اللاعبون يعرفون قيمة الأهلي جيدا والجماهير أيضا، فهم رقم 1 بالنسبة لنا وهدفنا أن نجعلهم سعداء".

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز بها عام 2006.