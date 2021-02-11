انتهت في الدوري – الاتحاد السكندري (1)-(0) الإسماعيلي.. فوز الخضر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد

ق. 68 جووول أوول. كريم الديب يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 66 ركلة جزاء جديدة للاتحاد السكندري.

تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء

ق. 58 ركلة جزااء للاتحاد السكندري بع سقوط روماريو ويليامز داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+3 طرد كريم يحيى لاعب الاتحاد بعد الإنذار الثاني بسبب تدخل قوي على فخر الدين بن يوسف.

ق. 43 عرضية قابلها روماريو ويليامز بلمسة رااائعة في القائم الأيسر.

ق. 42 تبديل للإسماعيلي بدخول محمد بيومي بدلا من محمود البدري المصاب.

ق. 41 تبديل للاتحاد بدخول محمود رزق بدلا من عمار حمدي.

ق. 27 الكرة تصل إلى شكري نجيب ويسدد لكن فوق المرمى.

بداية المباراة