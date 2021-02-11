رائعة بيكلي تقود المقاصة للانتصار على الإنتاج الحربي

الخميس، 11 فبراير 2021 - 19:05

كتب : FilGoal

بيكلي - مصر للمقاصة

فاز مصر للمقاصة على الإنتاج الحربي بهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 13 للدوري المصري.

وسجل شيملس بيكلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

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الانتصار رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة 17 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 9 ليحتل المركز السادس عشر.

وصف المباراة

بدأت المباراة بقوة من قِبل مصر للمقاصة وضغط هجومي شرس.

أول تهديد في اللقاء كان عن طريق باسم مرسي، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي تصدى.

لكن الفرصة التالية للمقاصة كانت ناجحة وأسفرت عن هدف رائع عن طريق شميلس بيكلي.

أحمد مودي مرر الكرة لبيكلي، وبدوره سدد كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى ليحيى.

بعدها رد الإنتاج الحربي عن طريق ممادو نياس الذي سدد أيضا من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وانحصر اللعب في وسط الملعب لفترة دون أي خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 36 أُصيب باسم مرسي وتوقف اللعب لعلاجه.

وبعد عودته للعب كاد باسم مرسي أن يسجل الهدف الثاني للمقاصة بعدما حول عرضية حسني فتحي لكنها بعيدا عن المرمى لينتهي الشوط الأول.

في الشوط الثاني، شن الإنتاج الحربي هجمات خطيرة على مرمى المقاصة عن طريق محمد عبد المجيد.

الأولى كانت عن طريق عرضية أرسلها محمد طارق أبو العز من الجانب الأيسر وحولها عبد المجيد برأسه لكنها مرت من فوق العارضة.

والثانية كانت من كرة قوية سددها من داخل منطقة الجزاء لكن محمود حمدي حارس المقاصة تصدى لها.

لكن المقاصة رد عن طريق عبد الله مجدي الذي اخترق منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وسدد بقوة لكن أحمد يحيى تصدى لها قبل أن يُبعدها الدفاع.

وسجل المقاصة هدفا عن طريق مفتاح طقطق لكنه لم يُحتسب بسبب التسلل لتنتهي المباراة بهدف دون مقابل.

ويلعب المقاصة ضد البنك الأهلي في المباراة المقبلة، بينما يلعب الإنتاج الحربي ضد غزل المحلة في الجولة المقبلة للدوري.

مصر للمقاصة الإنتاج الحربي في الدوري
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