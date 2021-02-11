تشكيل نهائي المونديال - 3 تغييرات في بايرن.. وجينياك يقود تيجريس

أعلن هانز ديتر فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ عن تشكيل فريقه لمواجهة تيجيرس في نهائي كأس العالم للأندية.

ويقود روبرت ليفاندوفيسكي هجوم بايرن ميونيخ مع ليروي ساني وسيرجي جنابري.

وأجرى فيلك 3 تغييرات عن التشكيل الذي بدأ به لقاء الأهلي، إذ يغيب توماس مولر بعد الإصابة بفيروس كورونا ويجلس مارك روكا على دكة البدلاء فيما يغيب جيروم بواتنج بعد سفره لألمانيا عقب مقتل صديقته.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ألفونسو ديفيز – نيكولاس زوله – لوكاس هيرنانديز – بنيامين بافار.

الوسط: جوشوا كيميتش – دافيد ألابا.

أمامهما: ساني – جنابري – كينجسلي كومان.

الهجوم: ليفاندوفيسكي.

تشكيل تيجريس:

حراسة المرمى: ناويل جوزمان

الدفاع: لويس رودريجيز – دييجو رييس – كارلوس سالسيدو – خيسوس دوينياس

الوسط: رافاييل دي سوزا – جيدو بيتزارو – لويس كينيونيس

الهجوم: خافيير أكينو – كارلوس جونزاليس – أندري بيير جينياك