انتهت في الدوري – المقاصة (1) (0) الإنتاج الحربي.. فوز أصحاب الأرض

الخميس، 11 فبراير 2021 - 17:08

كتب : FilGoal

بيكلي - مصر للمقاصة

يستضيف نادي مصر للمقاصة نظيره الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة 13 للدوري المصري.

يُقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب.

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نهاية المباراة

ق 77: خلفية مزدوجة رائعة من محمد عبد المجيد يتصدى لها محمود حمدي إلى ركنية

ق52: محمد عبد المجيد مهاجم الإنتاج يسدد كرة قوية يتصدى لها محمود حمدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: عرضية من حسني فتحي يحولها باسم مرسي برأسه لكن خارج المرمى

ق36: إصابة باسم مرسي مهاجم مصر للمقاصة وتوقف اللعب لعلاجه

ق21: انحصار اللعب في وسط الملعب

ق17: تسديدة قوية من ممادو نياس لاعب الإنتاج الحربي تمر من جانب القائم الأيسر لمرمى المقاصة

ق6: هدف رائع لمصر المقاصة من شميلس بيكلي من تسديدة R2 رائعة

بداية المباراة

مصر للمقاصة الإنتاج الحربي
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