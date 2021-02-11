في مباراة مثيرة.. سيراميكا كليوباترا يقفز للمربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في الفوز بنتيجة 2-0 أمام مضيفه غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس، في مباراة مثيرة.

سجل أهداف كليوباترا، عن طريق أحمد ياسر ريان، وأضاف محمد فتح الله مدافع المحلة الهدف الثاني في مرماه بالخطأ بعد تسديدة قوية من شادي حسين.

هذا الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 19 نقطة في المركز الرابع متساويا مع الجونة الخامس. فيما تجد رصيد المحلة عند 14 نقطة في المركز التاسع.

ولم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص، بل كانت معركة فنية لفرض السيطرة من الطرفين في وسط الملعب، وكاد المحلة أن يباغت سيراميكا كليوباترا في الدقيقة السادسة بعد كرة ثابتة نفذها فتحي مبروك ورأسية متقنة من يحيى حامد، لكنها مرت بجوار المرمى.

وجاء الرد السريع من سيراميكا كليوباترا بعد تمريرة من أحمد ياسر ريان إلى شريف دابو في الدقيقة 12، ليرسل تسديدة قوية للغاية لولا القائم لكانت الهدف الأول.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول واللقاء بعد تمريرة متقنة من محمد إبراهيم وصلت إلى أحمد ريان الذي سجل هدفا بطريقة مثالية من داخل منطقة الجزاء بعد تحركه بين المدافعين.

وأرسل شريف دابو تمريرة متقنة إلى صالح جمعة داخل منطقة الجزاء بعد حفاظه على الكرة بشكل متميز، في الدقيقة 43، وسدد صالح لكن الكرة مرت أعلى المرمى.

واقترب سيراميكا كليوباترا من قتل المباراة في الشوط الثاني أكثر من مرة، المرة الأولى كانت في بداية الشوط الثاني، في الثواني الأولى وعرضية ارتطمت بيد مدافع المحلة ليقرر الحكم احتساب ركلة جزاء.

تقدم شريف دابو ليسدد ركلة الجزاء في الدقيقة 49 وتأخر في تنفيذها بسبب الهواء الذي حرك الكرة أكثر من مرة عن موضعها، ليسدد أخيرا لكن عمرو شعبان تألق وأمسك بالكرة بين يديه.

ووصلت تمريرة بينية خطيرة في الدقيقة 53 إلى أحمد ريان ليدخل إلى منطقة الجزاء ويقترب من المرمى ويسدد لكنها مرت أعلى العارضة.

وتألق عمرو شعبان حارس المحلة مجددا وأبعد فرصة خطيرة للغاية من محمد إبراهيم تحولت إلى ركنية، لكن لم تدم سعادته طويلا. إذ جاء الهدف الثاني من هذه الركنية.

وسجل سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في الدقيقة 80، بعد ركنية نفذها شريف دابو، ثم مررها سيف تقا برأسه إلى الخلف لتصل إلى شادي حسين البديل الذي تسلم الكرة وسيطر عليها ببراعة ثم سدد تسديدة قوية للغاية تخطت عمرو شعبان وأكملها محمد فتح الله في مرماه بالخطأ.

وكاد هشام عادل "بلحة" أن يسجل في سيراميكا كليوباترا مرتين، بعد أن أرسل تسديدة في الدقيقة 87 لولا تصدي عامر عامر، وفي الدقيقة 92 أرسل تسديدة أخرى لكنها مرت أعلى عارضة عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا.

واقترب سيراميكا كليوباترا كثيرا من تسجيل الهدف الثالث، بعد انطلاق بين محمد مسعد وشادي حسين البديلين، واللذين تبادلا التمريرات إلى أن وصلت إلى شادي وحاول التسجيل لولا تألق عمرو شعبان حارس المحلة.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لسيراميكا كليوباترا منذ الجولة الـ10 حينما فاز أمام الجونة، وتعادل أمام أسوان والمقاصة بنفس النتيجة 1-1.

فيما أصبحت تلك هي أول خسارة للمحلة منذ السقوط أمام مصر للمقاصة على ملعب الأول في الجولة الثامنة بنتيجة 2-1.