انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، مباراة الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

الأهلي خسر في نصف النهائي ضد بايرن ميونيخ، فيما خسر بالميراس من تيجريس المكسيكي.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-2 بركلات الترجيح.

-محمد الشناااوي يتألق ويتصدى لركلة فيليبي ميلو. الأهلي ثالث العاالم

-أجايي يسجللل الخامسة.

-جوستافو جوميز يسجل الرابعة.

-محمد هاني يسجل الرابعة.

-جوستافو سكاريا يسجل الثالثة.

-مروان محسن يهدر الثالثة في القائم.

-لويز أدريانو يهدر الثاني

-السولية يهدر الثانية

-روني يهدر الأولى لبالميراس

-بدر بانون يسجل الأولى

إلى ركلات الترجيح

نهاية المباراة

ق. 89 عرضية من محمد هاني يبعدها فيليبي ميلو إلى ركنية.

ق. 80 دخول دانيلو وجابريال مينيو وجوستافو سكيريا بدلا من ويليان ورافاييل فييجا وباتريك دي باولا.

ق. 74 دخول أليو ديانج ومروان محسن بدلا من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

ق. 71 إصابة طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ويتلقيان العلاج.

ق. 66 جووول اول لا. عرضية من محمد هاني قابلها السولية بخلفية مزدوجة رااائعى تصدى لها الحارس وقابلها جونيور أجايي في المرمى لكن من موقف التسلل ليلغى الهدف.

ق. 57 تبديلان للأهلي بدخول جونيور أجايي ومحمد شريف بدلا من والتر بواليا وأفشة.

ق. 53 إصابة والتر بواليا بجرح قطعي في الرأس، ويتلقى العلاج.

ق. 52 ويليان يراوغ أيمن أشرف بمهارة ويرسل عرضية خطيرة لكن رأسية باتريك دي باولا بعيدة عن المرمى.

ق. 50 مرتدة خطيييرة لبالميراس تصل إلى روني ويسدد لكن ياسر إبراهيم يتدخل أمامه في وقت حاسم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 إنذار لـ ويليان لاعب بالميراس.

ق. 40 رأسية من لويز أدريانو في يد الشناوي.

ق. 39 عرضية قابلها ماتياس فينا، قابلها روني برأسية والشناوي يتألق ويتصدى لها إلى ركنية. ويتلقى العلاج

ق. 37 بينية من حمدي فتحي وأفشة يسدد من داخل منطقة الجزاء لكن خارج المرمى.

ق. 36 أفشة يسدد لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق. 35 الكرة تصل إلى أفشة الذي أرسل عرضية تجاه بواليا لكن الحارس يخرج ويمسك الكرة قبل الزامبي.

ق. 33 بينية تصل إلى روني ويسدد لكن ياسر إبراهيم يتدخل أمامه ويقطع الكرة.

ق. 32 ركنية لبالميراس يقابلها مايكي بتصويبة بجانب القائم.

ق. 30 عرضية من السولية يتسلمها بواليا ويسدد لكن خارج المرمى.

ق. 25 عمرو السولية يروغ فيليبي ميلو وينفرد بالمرمى ولكن يسدد بجانب القاائم.

ق. 18 والتر بواليا يمر ويسقط على حدود منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب أي شيء.

ربع ساعة مرت من اللقاء

ق. 7 ركنية أولى للأهلي.

ق. 7 طولية من بدر بانون إلى طاهر لكن طويلة أيضا ويمسكها الحارس.

ق. 4 بينية من أيمن اشرف تجاه طاهر لكن الحارس يخرج ويمسك بها سريعا.

بداية المباراة