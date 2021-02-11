كأس مصر - إنبي يتفادى المفاجأة بهدفي البدلاء.. ودجلة يتخطى البنك الأهلي بالثلاثة

حجز إنبي ووادي دجلة مقعديهما في ثمن نهائي كأس مصر عقب التفوق على نبروه والبنك الأهلي على الترتيب في دور 32.

إنبي فاز بهدفين مقابل هدف على اتحاد نبروه، فيما انتصر وادي دجلة على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

وسينتظر إنبي الفائز من لقاء الأهلي والنصر، فيما سيلتقي دجلة مع الفائز من لقاء الاتحاد السكندري والنجوم.

إنبي x نبروه

رغم سيطرة الفريق البترولي على مجريات الشوط الأول إلا أن محاولات كريم طارق لم تُسفر عن شيء لينتهي بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني أجرى حلمي طولان تغييرات لإنهاء الأمور مبكرا.

البديل أحمد قاسم شارك في الدقيقة 57 ومن أول لمسة استغل سقوط الكرة من يد الحارس ليسدد في الشباك معلنا التقدم للفريق البترولي.

وبعد 10 دقائق سجل البديل إبراهيم جلال والذي شارك بين شوطي المباراة بدلا من عمر بسام هدف تأكيد الانتصار بتسديدة قوية أرضية على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع قلص محمد إبراهيم بيبو النتيجة بتسديدة قوية من انفراد بالحارس البلعوطي.

فوز وضع به إنبي قدمه في ثمن النهائي بعدما ودع الموسم الماضي من دور 32 بالخسارة المفاجئة من بركلات الترجيح أمام الترسانة.

وادي دجلة x البنك الأهلي

تقدم وادي دجلة في الدقيقة 21 عن طريق مهاجمه رودني أنتوي بعد مجهود فردي رائع.

وسجل المدافع محمد دبش هدف التعادل قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول من متابعة لرأسية فادي فريد.

محمد هلال بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سجل هدف الفوز في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء سجل جورجينيو هدف تأكيد الانتصار لدجلة، والفوز الأول للتشيلي ماريو سالاس في ثاني مباراة له مع الفريق.

فوز أنهى به الفريق سلسلة اللافوز في جميع المسابقات وأوقفها عند 9 مباريات جميعها في الدوري.