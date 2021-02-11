تشكيل بالميراس - المخضرم أدريانو يقود الهجوم ضد الأهلي

يقود المخضرم لويز أدريانو هجوم بالميراس البرازيلي أمام الأهلي في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2020.

وأعلن البرتغالي أبيل فيريرا تشكيل الأخضر البرازيلي وشهد 4 تغييرات عن المباراة الماضية.

وشارك مايكي بدلا من ماركوس روشا في مركز الظهير الأيمن، وفي خط الوسط يظهر الثنائي فيبليي ميلو وباتريك دي باولا بدلا من دانيلو وزي رافائيل.

ويشارك الجناح الأيمن ويليان بدلا من جابريل مينينو.

وجاء تشكيل بالميراس كالآتي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: مايكي - جوستافو جوميز - لوان - ماتياس فينا

الوسط: فيليبي ميلو - باتريك دي باولا

أمامهم: ويليان - رافائيل فيجيا - روني

الهجوم: لويز أدريانو

وكان بالميراس قد خسر أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف دون مقابل في مباراة نصف النهائي.