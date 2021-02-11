تشكيل بالميراس - المخضرم أدريانو يقود الهجوم ضد الأهلي

الخميس، 11 فبراير 2021 - 16:08

كتب : FilGoal

لويز أدريانو - بالميراس

يقود المخضرم لويز أدريانو هجوم بالميراس البرازيلي أمام الأهلي في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2020.

وأعلن البرتغالي أبيل فيريرا تشكيل الأخضر البرازيلي وشهد 4 تغييرات عن المباراة الماضية.

وشارك مايكي بدلا من ماركوس روشا في مركز الظهير الأيمن، وفي خط الوسط يظهر الثنائي فيبليي ميلو وباتريك دي باولا بدلا من دانيلو وزي رافائيل.

أخبار متعلقة
مونديال الأندية - ريفالدو: بالميراس نجا من خسارة كبيرة أمام بايرن لو تأهل للنهائي حوار في الجول - أسطورة بالميراس: مواجهة الأهلي معقدة لأن المشاركة في المونديال ليست من أجل المركز الأخير مونديال الأندية - مهاجم بالميراس يسترجع ذكريات هدفه في الأهلي بنسخة 2006

ويشارك الجناح الأيمن ويليان بدلا من جابريل مينينو.

وجاء تشكيل بالميراس كالآتي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: مايكي - جوستافو جوميز - لوان - ماتياس فينا

الوسط: فيليبي ميلو - باتريك دي باولا

أمامهم: ويليان - رافائيل فيجيا - روني

الهجوم: لويز أدريانو

وكان بالميراس قد خسر أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف دون مقابل في مباراة نصف النهائي.

بالميراس الأهلي مونديال الأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة برشلونة 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لوفرين: صلاح أكبر منتقد لنفسه.. ولماذا لا يستمر مع ليفربول لـ6 سنوات؟ 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري – المقاصة (1) (0) الإنتاج الحربي.. هدف أول رائع 29 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة مثيرة.. سيراميكا كليوباترا يقفز للمربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة 56 دقيقة | الدوري المصري
مباشر مونديال الأندية - الأهلي (0)-(0) بالميراس.. بواليا يسدد خارج المرمى 59 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
كأس مصر - إنبي يتفادى المفاجأة بهدفي البدلاء.. ودجلة يتخطى البنك الأهلي بالثلاثة ساعة | مصر
مران الزمالك - إصابة عضوين من الجهاز الإداري بكورونا وسلبية مسحة اللاعبين.. وجلسة تحفيزية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: هكذا سنتعامل من الأسبوع الصعب الذي ينتظرنا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك