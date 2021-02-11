في الجول يكشف – معلول لم يكن ضمن حسابات موسيماني.. وخطأ إداري وراء إدراج اسمه بالتشكيل

الخميس، 11 فبراير 2021 - 16:03

كتب : أحمد الخولي

علي معلول لاعب الأهلي

لم يكن علي معلول ظهير الأهلي الأيسر، ضمن حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر، وتم إعلان اسمه بالتشكيل – قبل تعديله – عن طريق الخطأ، ضد بالميراس في مباراة الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن موسيماني لم يضم معلول لتشكيل الفريق، إلا أن خطأ إداريا تسبب في ظهور اسم التونسي بالتشكيل.

ولم يكتشف الجهاز الإداري الخطأ حتى وصول الفريق لاستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، وبعدها تم تعديل الخطأ بضم ياسر إبراهيم للتشكيل عوضا عن علي معلول.

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معلول تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي للبطولة، وكان من المرجح عدم مشاركته ضد بالميراس، ولكن الأحمر أعلن تشكيلا ضم الظهير التونسي.

وبعد ذلك بدقائق، أعلن الأهلي تشكيلا جديدا، يغيب عنه معلول ويضم ياسر إبراهيم في قلب الدفاع.

وبالتالي أصبح تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أيمن أشرف

الوسط: أكرم توفيق – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم: طاهر محمد طاهر – والتر بواليا – محمد مجدي "أفشة"

بالميراس الأهلي كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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