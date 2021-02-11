تشكيل الأهلي - بعد الإعلان عن وجود معلول.. الأهلي يعلن تشكيلا جديدا دون وجوده

الخميس، 11 فبراير 2021 - 15:18

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

علي معلول

بعد أن أعلن الأهلي عن بدء علي معلول مباراة الأهلي ضد بالميراس في مباراة الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، أعلن الأحمر تشكيلا جديدا يغيب عنه الظهير التونسي.

معلول تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي للبطولة، وكان من المرجح عدم مشاركته ضد بالميراس، ولكن الأحمر أعلن تشكيلا ضم الظهير التونسي.

وبعد ذلك بدقائق، أعلن الأهلي تشكيلا جديدا، يغيب عنه معلول ويضم ياسر إبراهيم في قلب الدفاع.

أخبار متعلقة
مؤتمر الشناوي: ما فعله الشحات وكهربا أمر عفوي.. ونثق في كل اللاعبين ضد بالميراس وكيل أعمال معلول: اللاعب يغيب 15 يوما.. وكيف يتهرب من مواجهة بايرن برنامج علاجي لتجهيز معلول لمواجهة بالميراس

وفي المقابل، يقود والتر بواليا الهجوم في ظل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب الإيقاف من قبل فيفا، ويحل أكرم توفيق في وسط الملعب على حساب حسين الشحات.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أيمن أشرف

الوسط: أكرم توفيق – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم: طاهر محمد طاهر – والتر بواليا – محمد مجدي "أفشة"

البدلاء:علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان "بيكهام" وعلي معلول وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية مونديال الأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة برشلونة 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لوفرين: صلاح أكبر منتقد لنفسه.. ولماذا لا يستمر مع ليفربول لـ6 سنوات؟ 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري – المقاصة (1) (0) الإنتاج الحربي.. هدف أول رائع 21 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة مثيرة.. سيراميكا كليوباترا يقفز للمربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة 48 دقيقة | الدوري المصري
مباشر مونديال الأندية - الأهلي (0)-(0) بالميراس.. السولية يهدر أمام المرمى 51 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
كأس مصر - إنبي يتفادى المفاجأة بهدفي البدلاء.. ودجلة يتخطى البنك الأهلي بالثلاثة 55 دقيقة | مصر
مران الزمالك - إصابة عضوين من الجهاز الإداري بكورونا وسلبية مسحة اللاعبين.. وجلسة تحفيزية 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: هكذا سنتعامل من الأسبوع الصعب الذي ينتظرنا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك