تشكيل الأهلي - بعد الإعلان عن وجود معلول.. الأهلي يعلن تشكيلا جديدا دون وجوده

بعد أن أعلن الأهلي عن بدء علي معلول مباراة الأهلي ضد بالميراس في مباراة الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، أعلن الأحمر تشكيلا جديدا يغيب عنه الظهير التونسي.

معلول تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي للبطولة، وكان من المرجح عدم مشاركته ضد بالميراس، ولكن الأحمر أعلن تشكيلا ضم الظهير التونسي.

وبعد ذلك بدقائق، أعلن الأهلي تشكيلا جديدا، يغيب عنه معلول ويضم ياسر إبراهيم في قلب الدفاع.

وفي المقابل، يقود والتر بواليا الهجوم في ظل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب الإيقاف من قبل فيفا، ويحل أكرم توفيق في وسط الملعب على حساب حسين الشحات.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أيمن أشرف

الوسط: أكرم توفيق – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم: طاهر محمد طاهر – والتر بواليا – محمد مجدي "أفشة"

البدلاء:علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان "بيكهام" وعلي معلول وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.