نوير: الاحترام متبادل بيني وبين الشناوي.. أتمنى للأهلي وله الأفضل في المستقبل

قال مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ إن الاحترام بينه وبين محمد الشناوي حارس الأهلي متبادل، كما تمنى له ولفريقه الأفضل في المستقبل.

وصرح نوير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "يمكنني أن أرد على الإطراء، أعتقد أنه شيء خاص حينما سجل الشناوي والأهلي هذا الرقم (عدد المشاركات) في البطولة".

وواصل "أعتقد أن الفريق بإمكانه الاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه في الماضي".

وأكمل "بالطبع فريق واحد يمكنه الوصول إلى النهائي ونحن فعلنا ذلك".

وتابع "أعتقد أن الاحترام جزء من الأمر، وهو شيء خاص بالنسبة لي".

وأردف "حينما يقول حراس متواجدون في اللعبة ولازالوا في الملعب يشاركون، ثم يقولون إن مانويل نوير هو مثلهم الأعلى، أعتقد أنك تلاحظ أننا نحترم بعضنا البعض في الملعب ونحب بعضنا البعض".

واسترسل "تعانقت أنا والشناوي بعد المباراة، صافحنا بعضنا البعض وتبادلنا القمصان".

وأتم "بالنسبة لي لقد كان لقاء رائعا، وأتمنى للفريق (الأهلي) وحارسه (الشناوي) الأفضل في المستقبل".

الأهلي كان قد خسر من بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويستعد لمواجهة بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس، فيما يواجه بايرن نظيره تيجريس أونال في نفس اليوم، بنهائي مونديال الأندية.