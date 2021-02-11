تقرير روماني: يويفا ينهي تحقيقه بشأن "عنصرية" حكم مباراة سان جيرمان وباشاكشهير دون إدانته

قال تقرير روماني، إن الاتحاد الأوروبي لكرة اليد (يويفا) أنهى تحقيقه بشأن الاتهامات الموجهة للحكم الرابع في مباراة باريس سان جيرمان، وإسطنبول باشاكشهير، في دوري أبطال أوروبا، بالعنصرية، دون إدانته.

وبحسب جريدة برو سبورت الرومانية، فإن التحقيق لم يدن الحكم الروماني سيباستيان كولتيسكو، وبالتالي لن يتم اتخاذ أي إجراء ضده.

وقال تقرير يويفا، بحسب الجريدة الرومانية، إن كولتيسكو الذي كان حكما رابعا في المباراة، وأحد مساعدي الحكم أوكتافيان سوفري، استعملا كلمة "هذا الأسود" ليشيرا إلى بيير ويبو، الكاميروني الذي يعمل ضمن جهاز باشاكشهير دون نية عنصرية، بل كإشارة طبيعية.

ماذا حدث

أزمة كبيرة عرفتها مباراة الجولة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاشكهير، بعد حوالي رُبع ساعة من انطلاق المواجهة.

الحكم الرابع أشار إلى حكم الساحة بطرد ويبو مساعد مدرب باشاشكشهير، ووصفه بـ "الزنجي"، مما أدى إلى انسحاب اللاعبين من أرضية الملعب.

ليقرر الاتحاد الأوروبي استكمال المباراة في اليوم التالي مع تغيير طاقم التحكيم بالكامل، ويخرج باريس سان جيرمان منتصرا بخماسية.