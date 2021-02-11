انتهت في الدوري - المحلة (0) - (2) سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في الثانية والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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د.92 خطيييرة، تسديدة قوية مجددا من هشام عادل "بلحة" تمر أعلى مرمى عامر عامر.

د.87 تسديدة قوية من هشام عادل لاعب المحلة لكن عامر عامر بالمرصاد.

د.80 جوووول، الركنية تنفذ عن طريق شريف دابو، رأسية من سيف تقا إلى الخلف لتصل إلى شادي حسين الذي يستلم ويسدد بقوة شديدة ثم يكملها محمد فتح الله بالخطأ في مرماه.

د.79 عمرو شعبان يتألق ويبعد فرصة خطيرة جدا من محمد إبراهيم ويحولها إلى ركنية

د.53 خطيييرة تمريرة بينية وصلت إلى أحمد ياسر ريان ليدخل إلى منطقة الجزاء ويقترب من المرمى ويسدد لكن جاءت أعلى المرمى بعدما اقترب من المرمى.

د.49 ركلة الجزاء تضيع، الهواء حرك الكرة كثيرا، ثم سددها شريف دابو بعد تعديل الكرة، ليمسك عمرو شعبان الكرة بين يديه.

د.46 ركلة جزاء، لصالح سيراميكا كليوباترا بعد لمسة يد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.43 تمريرة رائعة من شريف دابو وتسديدة من صالح جمعة لكن مرت أعلى المرمى.

د.42 جوووول تمريرة من محمد إبراهيم وصلت إلى أحمد ياسر ريان الذي يسجل بطريقة جميلة للغاية.

د17 تبديل اضطراري للمحلة، خروج بسام ماهر ومشاركة خالد الأخميمي

د.12 خطيييرة، القائم يبعد تسديدة قوية للغاية من شريف دابو بعد تمريرة من أحمد ياسر ريان.

د.6 فرصة خطيييرة، كرة ثابتة ينفذها فتحي مبروك ورأسية رائعة من يحيى حامد لكنها تمر بجانب مرمى كليوباترا.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.