انتهى كأس مصر - وادي دجلة (3) - (1) البنك الأهلي.. إنبي (2) - (1) نبروه

الخميس، 11 فبراير 2021 - 14:13

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الصورة من حساب سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي دور الـ 32 من كأس مصر 2020-2021.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع وادي دجلة، فيما يحل اتحاد نبروه ضيفا على إنبي.

وادي دجلة × البنك الأهلي

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نهاية المباراة

ق93: جيورجينيو ينهي الأمور تماما بالهدف الثالث لوادي دجلة

ق55: محمد هلال يخطف الهدف الثاني لوادي دجلة بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: دبش يتعادل من متابعة لرأسية فادي فريد.

ق21: رودني أنتوي بمجهود فردي يمر ويسجل الأول لوادي دجلة

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــا.

إنبي × نبروه

نهاية المباراة

ق91: محمد إبراهيم بيبو يسجل لنبروه هدف تقليص الفارق

ق68: الهدف الثاني لإنبي لينهي الأمور بشكل كبير.

ق59: أحمد قاسم يسجل الأول لإنبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــا

سيراميكا كليوباترا إنبي نبروه كأس مصر وادي دجلة
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