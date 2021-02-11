انتهى كأس مصر - وادي دجلة (3) - (1) البنك الأهلي.. إنبي (2) - (1) نبروه
الخميس، 11 فبراير 2021 - 14:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي دور الـ 32 من كأس مصر 2020-2021.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع وادي دجلة، فيما يحل اتحاد نبروه ضيفا على إنبي.
وادي دجلة × البنك الأهلي
نهاية المباراة
ق93: جيورجينيو ينهي الأمور تماما بالهدف الثالث لوادي دجلة
ق55: محمد هلال يخطف الهدف الثاني لوادي دجلة بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: دبش يتعادل من متابعة لرأسية فادي فريد.
ق21: رودني أنتوي بمجهود فردي يمر ويسجل الأول لوادي دجلة
انطلاق المباراة
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــا.
إنبي × نبروه
نهاية المباراة
ق91: محمد إبراهيم بيبو يسجل لنبروه هدف تقليص الفارق
ق68: الهدف الثاني لإنبي لينهي الأمور بشكل كبير.
ق59: أحمد قاسم يسجل الأول لإنبي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انطلاق المباراة
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــا