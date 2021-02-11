انتهى كأس مصر - وادي دجلة (3) - (1) البنك الأهلي.. إنبي (2) - (1) نبروه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي دور الـ 32 من كأس مصر 2020-2021.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع وادي دجلة، فيما يحل اتحاد نبروه ضيفا على إنبي.

وادي دجلة × البنك الأهلي

نهاية المباراة

ق93: جيورجينيو ينهي الأمور تماما بالهدف الثالث لوادي دجلة

ق55: محمد هلال يخطف الهدف الثاني لوادي دجلة بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: دبش يتعادل من متابعة لرأسية فادي فريد.

ق21: رودني أنتوي بمجهود فردي يمر ويسجل الأول لوادي دجلة

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــا.

إنبي × نبروه

نهاية المباراة

ق91: محمد إبراهيم بيبو يسجل لنبروه هدف تقليص الفارق

ق68: الهدف الثاني لإنبي لينهي الأمور بشكل كبير.

ق59: أحمد قاسم يسجل الأول لإنبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــا