جالاتا سراي: نتمنى أن نجني أموالا طائلة من بيع مصطفى محمد في المستقبل

الخميس، 11 فبراير 2021 - 14:13

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي الأول في فنرباهشتة

أوضح عبد الرحيم البايراك نائب رئيس جالاتا سراي أن ناديه عانى من أجل ضم مصطفى محمد من الزمالك، مشددا على قيمة اللاعب الكبيرة.

مصطفى محمد بات بطلا قوميا لجماهير جالاتا سراي، بعدما سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات، بينهم هدف الفوز بدربي تركيا أمام فناربخشة.

وقال البيراك في تصريحات للصحفيين: "كانت صفقة ضم مصطفى محمد صعبة للغاية، إدارة الزمالك كانت تتغير باستمرار".

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وأضاف "ناديه المصري أغلق ملف المفاوضات مع أحد الأندية التي طلبت ضمه، قبل أن تتغير الإدارة مرة أخرى"، في إشارة إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وتابع "لقد عملنا على إتمام صفقة مصطفى لمدة شهر، أشكره وأشكر ناديه على اختيار جالاتا سراي".

وأكمل نائب رئيس العملاق التركي "مصطفى محمد لاعب ذو قيمة كبيرة بالنسبة لجالاتا سراي".

واستطرد "أتمنى أن يجني جالاتا سراي أموالا طائلة من صفقة بيعه في المستقبل".

وأتم "لقد سجل 3 أهداف في 3 مباريات، أتمنى أن تأتي عائلته إلى تركيا سريعا بعد تسجيله لـ7 أهداف أخرى".

وصرّح البايراك بعد الانتصار المهم على فناربخشة: "بعدما سجل مصطفى الأسبوع الماضي سألته: هل جلبت زوجتك وعائلتك؟ فقال: لا، لن آتي بهم قبل أن أسجل 10 أهداف".

وأضاف البيراك وقتها "قلت له سجل 10 أهداف في وقت قصير واجلب عائلتك، محادثة طريفة كانت بيننا".

وسجل مصطفى محمد ثالث أهدافه مع جالاتا سراي في ثالث مبارياته مع الفريق وتلك المرة في كأس تركيا ضد ألانيا سبور رغم الهزيمة 2-3.

وخاض مصطفى مباراتين بشكل أساسي وواحدة كبديل شارك فيها من الشوط الثاني وسجل أهدافا فيهم جميعا.

وانتقل مصطفى إلى جالاتا سراي معارا من الزمالك حتى صيف 2022 مقابل مليوني دولار.

ويحق للنادي التركي شراء مصطفى مقابل 4 ملايين دولار.

مصطفى محمد جالاتا سراي الزمالك
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