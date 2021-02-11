توتو سبورت: أنيللي يرفض طالب جماهير يوفنتوس بإزالة نجمة كونتي

رفض أندريا أنيللي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي إزالة النجمة الخاصة بـ أنطونيو كونتي من نادي أليانز ستيديوم رغم طلب مشجعي النادي.

ونشب خلافا حادا بين أنيللي وكونتي مدرب إنتر الحالي عقب خسارة النيراتزوري في مجموع المباراتين أمام يوفنتوس بنتيجة 2-1 في كأس إيطاليا.

وطالب بعض من الجماهير إزالة النجمة الخاصة بمدرب وقائد الفريق السابق وهو ما رفضه أنيللي وفقا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

ويمنع ما قدمه كونتي لـ يوفنتوس كلاعب وكمدرب من إزالة نجمته، خاصة أنه حقق لقب دوري أبطال أوروبا كلاعب بالإضافة لقيادة البيانكونيري للظفر بلقب الدوري 3 مرات كمدرب.

ويتواجد اسم كونتي رفقة 50 نجما للسيدة العجوز في الممشى حول نادي يوفنتوس ستيديوم.

وزعمت تقارير سابقة أن مشجعي يوفنتوس طالبوا بإزالة نجمة قائد البيانكونيري السابق عقب انضمامه لتدريب إنتر في 2019، وهو ما رفضه أنيللي أيضا حينها.