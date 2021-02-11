توتو سبورت: أنيللي يرفض طالب جماهير يوفنتوس بإزالة نجمة كونتي

الخميس، 11 فبراير 2021 - 14:02

كتب : FilGoal

كونتي

رفض أندريا أنيللي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي إزالة النجمة الخاصة بـ أنطونيو كونتي من نادي أليانز ستيديوم رغم طلب مشجعي النادي.

ونشب خلافا حادا بين أنيللي وكونتي مدرب إنتر الحالي عقب خسارة النيراتزوري في مجموع المباراتين أمام يوفنتوس بنتيجة 2-1 في كأس إيطاليا.

وطالب بعض من الجماهير إزالة النجمة الخاصة بمدرب وقائد الفريق السابق وهو ما رفضه أنيللي وفقا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

أخبار متعلقة
صحيفة إيطالية تكشف ماذا قال فيدال لكونتي بعد تبديله ضد يوفنتوس كونتي: هاندانوفيتش لم ينقذ أي كرات ضد يوفنتوس.. الخسارة محبطة لنا تقرير: أداء إريكسن أقنع كونتي واللاعب مستمر في إنتر أندريا كونتي إلى بارما

ويمنع ما قدمه كونتي لـ يوفنتوس كلاعب وكمدرب من إزالة نجمته، خاصة أنه حقق لقب دوري أبطال أوروبا كلاعب بالإضافة لقيادة البيانكونيري للظفر بلقب الدوري 3 مرات كمدرب.

ويتواجد اسم كونتي رفقة 50 نجما للسيدة العجوز في الممشى حول نادي يوفنتوس ستيديوم.

وزعمت تقارير سابقة أن مشجعي يوفنتوس طالبوا بإزالة نجمة قائد البيانكونيري السابق عقب انضمامه لتدريب إنتر في 2019، وهو ما رفضه أنيللي أيضا حينها.

أنطونيو كونتي أندريا أنيللي يوفنتوس إنتر كأس إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - بعد الإعلان عن وجود معلول.. الأهلي يعلن تشكيلا جديدا دون وجوده 24 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
للشهر الخامس على التوالي.. صلاح يتوج بجائزة أفضل هدف لليفربول 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نوير: الاحترام متبادل بيني وبين الشناوي.. أتمنى للأهلي وله الأفضل في المستقبل 33 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
تقرير روماني: يويفا ينهي تحقيقه بشأن "عنصرية" حكم مباراة سان جيرمان وباشاكشهير دون إدانته 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر في الدوري - المحلة (0) - (1) سيراميكا كليوباترا.. عمرو شعبان يتصدى لركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس مصر - وادي دجلة (1) - (1) البنك الأهلي.. ونبروه (0) - (0) إنبي ساعة | الدوري المصري
جالاتا سراي: نتمنى أن نجني أموالا طائلة من بيع مصطفى محمد في المستقبل ساعة | المحترفون
توتو سبورت: أنيللي يرفض طالب جماهير يوفنتوس بإزالة نجمة كونتي ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك