بيان رسمي – اللجنة المديرة لـ الزمالك تستنكر "الحملة الممنهجة ضد إبراهيم عبد الله"

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا، تستنكر فيه ما وصفته بـ "الحملة الممنهجة التي يتعرض لها إبراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذي بالنادي".

وقال بيان الزمالك: "أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استنكارها الشديد للحملة الممنهجة التي يتعرض لها إبراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذي بالنادي وتؤكد أن تلك الحملة المغرضة لا هدف لها سوى ضرب استقرار النادي لاسيما أن الحملة تفتقد الموضوعية والتقييم السليم".

وأضاف "ابراهيم عبد الله يؤدي دوره بكل الخبرة، والكفاءة متسلحا بإخلاص كبير للكيان الذي سبق أن مثله لاعبا متميزا في فريق اليد".

وأردف "كما أنه أسهم بدور ملموس من خلال عضويته في المكتب التنفيذي في حسم العديد من الملفات سواء فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم أو فيما يخص الألعاب الأخرى".

وأتم البيان "وتتمنى اللجنة لإبراهيم عبد الله مزيدا من النجاح، والتوفيق في دعم مسيرة الكيان في المرحلة المقبلة".