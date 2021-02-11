تيجريس أونال.. نهائي تاريخي لدعم أساسات وضعت منذ 25 عاما

عام 1960 تأسس نادي تيجريس أونال .. وأونال UANL ترمز إلى "جامعة نويفو ليون المستقلة" في شمال المكسيك.

وفي 12 يونيو 1996 وُقع عقد شراكة بين إدارة الجامعة المسؤولة عن النادي وشركة CEMEX (شركة الأسمنت الكبرى) والممثلة في Sinergia Deportiva للحصول على حقوق النادي مع الاحتفاظ بشعار وألوان الجامعة.

قبل ذلك كان النادي قد حصد لقبين فقط للدوري المحلي ومثلهما للكأس.

في ذلك الموسم كان تيجريس قد هبط إلى الدرجة الثانية المكسيكية، وعاد سريعا بتحقيق لقب الدوري خلال مرحلتي أبرتروا وكلاوسورا الدرجة الثانية.

وفي عامي 2001 و2003 وصل النادي الملقب بالنمور إلى نهائي الدوري وخسر كلاهما أمام باتشوكا.

ومنذ عام 2010 حدثت الطفرة الحقيقية.

حقق النادي 5 ألقاب للدوري المكسيكي ولقبا للكأس، و3 ألقاب للسوبر، وكذلك وصافة كوبا ليبرتادوريس ولقب دوري أبطال كونكاكاف لأول مرة في تاريخه عام 2020 بعد خسارة اللقب 3 مرات أعوام 2016 و2017 و2019.

ومن أسابيع قليلة مددت الشركة تعاقدها مع الجامعة لمواصلة الاستثمار في النادي حتى 2056 قبل 5 سنوات من نهاية العقد الحالي.

وشددت الشركة أثناء التجديد: "نطمح إلى المزيد من الألقاب، بعد الفوز بالعديد من البطولات في كل هذه السنوات".

شركة "CEMEX" من كبرى شركات الأسمنت وتمتلك في مصر نادي أسمنت أسيوط والذي تواجد ضمن كبار الدوري المصري لمدة موسمين قبل الهبوط عام 2007.

ريكاردو "توكا" فيرتي

أكثر مدرب حصدا للألقاب في تاريخ الدوري المكسيكي برصيد 7 ألقاب، بدأ النهضة مع النمور في الولاية الثالثة بدءا من 2010 وقاد الفريق للتتويج بـ 9 ألقاب.

أعاد النادي للتتويج بلقب الدوري بعد غياب دام 29 عاما بالفوز بلقب مرحلة أبرتورا 2011.

وصل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس 2015 وأصبح ثالث فريق مكسيكي يصل للمباراة النهائية لنهائي قارة أمريكا الجنوبية، وخسر من ريفر بليت بنتيجة 3-0.

وكذلك قاد الفريق لنهائي دوري أبطال كونكاكاف 3 مرات وتُوج باللقب في نسخة 2020 على حساب لوس أنجلوس بقيادة مدربه بوب برادلي.

ولم يكتف "توكا" بذلك بل قاد المنتخب المكسيكي عام 2015 بشكل مؤقت عقب رحيل ميجيل هيريرا وحقق لقب الكأس الذهبية –تعادل كأس الأمم الإفريقية- على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقاد المنتخب المُلقب بالتركولور مؤقتا عام 2018 عقب رحيل خوان كارلوس أوسوريو في عدة مباريات ودية.

فيريتي وصف فلسفته في كرة القدم بالبساطة، إذ قال في لقاء مع O Globo: "فلسفتي مع الكرة هي الهجوم وبدونها للدفاع، لماذا تعقد شيئا بهذه البساطة؟".

أندريه بيير جينياك

"الكرة لا تسأل كم عمرك، ما يهم هو القدرة والموهبة"، هذا ما قاله فيريتي أيضا في حواره وهو ما ينطبق على هدافه الفرنسي، أندريه بيير جينياك.

الفرنسي وصل إلى النادي المكسيكي عام 2015 عقب نهاية تعاقده مع مرسيليا، وهدفه التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

سجل في شباك إنترناسيونال البرازيلي بنصف النهائي، وخسر من ريفر بليت لكنه تعلم من أخطائه.

أصبح جينياك معشوقا لجماهير ملعب يونفرسترايو وصار الهداف التاريخي للنادي برصيد 147 هدفا في جميع المسابقات خلال 246 مباراة.

حصد لقب هداف الدوري المكسيكي مرتين وهداف دوري أبطال كونكاكاف مرة واحدة، ولقب الدوري 4 مرات والسوبر 3 مرات.

تواجد الفرنسي في التشكيل المثالي لخمس مواسم، وحصد جائزة أفضل مهاجم في موسمين وأفضل لاعب موسم 2015-16.

وفي نسخة 2020 من كونكاكاف حصد لقب الهداف وأفضل لاعب وتواجد في التشكيل المثالي.

الفريق لم يضم جينياك فقط بل ضم أيضا نجوم أخرى لعبت في الدوريات الأوروبية وتمتلك أسماءً كبيرة، أبرزها الإكوادوري إينير فالنسيا والتشيلي إدواردو فارجاس والأوروجوياني نيكولاس لوبيز.

الحارس الأرجنتيني ناهول جوزمان، والمهاجم البرازيلي رافائيل سوبيس والمكسيكي يورجن دام –من أسرع لاعبي العالم وفقا لبعض الإحصاءات- والجزائري أندي دلور والمدافع الفرنسي تيموتي كولوتشاديك.

جينياك رفقة مدربه المخضرم قاد تيجريس لنهائي كأس العالم للأندية كأفضل إنجاز لنادي من قارة أمريكا الشمالية من المحاولة الأولى.

حاول باتشوكا ومونتيري وكلوب أمريكا وأتلانتي وأكثر من نادٍ آخر في القارة وكان أفضل إنجاز الحصول على البرونزية.

ونجح النمور من المحاولة الأولى على عكس التوقعات، وأمامهم مهمة شبه مستحيلة ضد بايرن ميونيخ الألماني خلال 90 دقيقة على الأقل لمواصلة ما بُني عام 1996.