مونديال الأندية - ريفالدو: بالميراس نجا من خسارة كبيرة أمام بايرن لو تأهل للنهائي

يعتقد ريفالدو نجم الكرة البرازيلية السابق أن فريق بالميراس منافس الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية نجا من هزيمة كبيرة أمام بايرن ميونيخ لو كان تأهل لنهائي المسابقة.

بالميراس سقط أمام تيجريس المكسيكي بنتيجة 1-0 في نصف نهائي المسابقة، ليلعب مباراة تحديد المركز الثالث أمام الأهلي الذي خسر على يد بايرن بهدفين دون مقابل، يوم الخميس.

وقال ريفالدو في تصريحات نشرتها شبكة ESPN: "كان من الضروري لفريق أبيل فيريرا تغيير وضعيته على أرض الملعب أمام تيجريس لكن هذا لم يحدث".

وأضاف "ربما كان من الأفضل أن يخسر في نصف النهائي، لأنه إذا لم يتمكن الفريق من رفع مستويات أدائه، لكان من المحتمل أن يسقط أمام بايرن ميونيخ بشكل قبيح في المباراة النهائية يوم الخميس وينتهي به الأمر بالسخرية من الجماهير المنافسة".

وتابع "هناك حديث بالفعل عن تعزيزات محتملة لبالميراس للموسم المقبل وأعتقد أن أكبر حاجة للفريق في الوقت الحالي هي ضم مهاجم مميز".

وأتم لاعب بالميراس السابق "يبدو الفريق متكاملا بشكل جيد، لكنني أشعر أن اللاعب القادر على إرباك الخصوم سيعطي الفريق ما يحتاجه في الوقت الحالي".

ويتجدد لقاء الأهلي مع الفرق البرازيلية، حين يلعب بطل دوري أبطال إفريقيا ضد بالميراس في كأس العالم للأندية في الخامسة من مساء الخميس.

اللقاء سيكون الرابع في تاريخ مواجهات الأهلي ضد الفرق البرازيلية.

وكان الأهلي قد تفوق على الدحيل القطري في مباراة ربع النهائي بهدف حسين الشحات.

ثم خسر من بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا بثنائية دون مقابل، لينافس على الميدالية البرونزية مع بطل كوبا ليبرتادوريس.

فيما يلعب الفريق البافاري ضد تيجريس المكسيكي المباراة النهائية في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.