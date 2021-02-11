بيراميدز: ممدوح عيد إلى الإمارات لتوقيع عقود ملابس الفريق الجديدة

أعلن نادي بيراميدز، عن سفر رئيسه التنفيذي ممدوح عيد إلى الإمارات، لتوقيع عقود ملابس الفريق الجديدة لفرق النادي المختلفة، والتي سترتديها بداية من الموسم المقبل.

وأوضح النادي أنه تلقى "مجموعة كبيرة من عروض الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال الملابس الرياضية، للحصول على حقوق ملابس فرق بيراميدز في الموسم المقبل، وفاضلت الإدارة التنفيذية بين تلك العروض مؤخرا وقررت اختيار أفضلها".

وأردف "واقتربت الإدارة التنفيذية للنادي من الاستقرار على اختيار إحدى الشركات الألمانية العالمية وصاحبة علامة تجارية عملاقة في مجال الملابس الرياضية، لتكون راعيا لملابس فريق نادي بيراميدز في المرحلة المقبلة، في ظل تقديمها لتصميمات مميزة خاصة بالنادي تطرح لأول مرة في الأسواق العالمية".

وأتم "وسيقوم الرئيس التنفيذي ممدوح عيد بتوقيع العقود مع الشركة في الإمارات خلال الايام المقبلة بعد الاستقرار عليها".

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في الدوري بـ 18 نقطة من 12 مباراة.