مونديال الأندية - لويز أدريانو يستهدف رقما لم يتحقق من قبل أمام الأهلي

سيحقق البرازيلي لويز أدريانو رقما لم يحقق من قبل حال سجل في شباك الأهلي بكأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث لكأس العالم للأندية.

وسبق أن سجل لويز أدريانو في شباك الأهلي بنسخة 2006 بقميص إنترناسيونال وهو بعمر الـ 19 عاما.

والآن يقود البرازيلي هجوم بالميراس وبإمكانه أن يصبح أول لاعب يسجل بقميص فريقين مختلفين أمام نفس الخصم.

وسبق مهاجم ميلان وشاختار دونتسك الأوكراني السابق، 6 لاعبين سجلوا بقميص فريقين في مونديال الأندية لكن ليس أمام نفس الخصم.

حسين الشحات

أول مصري يسجل مع فريقين مختلفين في كأس العالم للأندية، بعدما سجل بقميص العين الإماراتي في نسخة 2018 أمام الترجي التونسي.

وفي النسخة الجارية هز شباك الدحيل القطري بقميص الأهلي.

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توكاسا شيوتاني

الظهير الياباني شارك في 3 نسخ، 2 رفقة سينفريتشي هيروشيما، سجل في نسخة 2015 ثنائية بشباك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ومازيمبي الكونغولي.

وفي 2018 تألق بقميص العين الإماراتي وسجل هدفين أيضا أمام تيم ويلنجتون النيوزيلاندي ثم ريال مدريد في المباراة النهائية.

رونالدينيو

الساحر البرازيلي سجل في نسختي 2006 و2013.

بقميص برشلونة سجل في الفوز على كلوب أمريكا برباعية دون مقابل.

ورفقة أتليتكو مينيرو سجل في نسخة 2013 في شباك الرجاء المغربي وجوانزو إيفرجراند الصيني.

نيري كاردوزو

خاص الأرجنتيني 4 نسخ من كأس العالم للأندية بقميصي بوكا جونيورز الأرجنتيني في 2007 ومونتيري المكسيكي في نسخ 2011 و2012 و2013.

بقميص بوكا جونيورز سجل في شباك النجم الساحلي وقاد الفريق للمباراة النهائية بفضل هدفه الوحيد في نصف النهائي.

ثم عوض صيامه التهديفي في نسختي 2011 و2012 بالتسجيل في شباك الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز مونتيري 5-1 في مباراة المركز الخامس.1

دوايت يورك

شارك في نسخة 2000 بقميص مانشستر يونايتد وسجل في شباك نيكاكاسا المكسيكي.

وفي نسخة 2005 ظهر بقميص سيدني الأسترالي وسجل في شباك نادر السيد حارس مرمى الأهلي في مباراة المركز الخامس.

كريستيانو رونالدو

الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية سجل هدفا بقميص مانشستر يونايتد في نسخة 2008 و6 أهداف بقميص ريال مدريد خلال 3 نسخ 2014 و2016 و2017.

مع الشياطين الحمر سجل في شباك جامبا أوساكا الياباني، وبقميص الملكي سجل في نسخة 2016 بشباك كلوب أمريكا المكسيكي وثلاثية أمام كاشيما أنتلرز الياباني.

وفي نسخة 2017 سجل في شباك الجزيرة الإماراتي وجريميو البرازيلي.