تنس - بعد كتابة التاريخ.. ميار شريف تودع بطولة أستراليا بعد الخسارة أمام كاجا جوفان

الخميس، 11 فبراير 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

ميار شريف

ودعت ميار شريف منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني لمنافسات القسم الثالث في المسابقة، بعد الخسارة أمام كاجا جوفان السلوفينية.

ميار فازت في المجموعة الأولى بـ6-3 قبل أن تخسر المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 7-6 و6-2.

ورغم توديع البطولة من هذه المرحلة إلا أن ميار قد سطرت تاريخا كبيرا، كونها أول امرأة مصرية تفوز بمباراة في بطولة كبرى للتنس خلال الدور الرئيسي.

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وأقصت ميار، الفرنسية كلوي باكيه بعد الفوز 7-5 و7-5 في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لتواجه جوفان.

وتحتل ميار حاليا المركز الـ131 في تصنيف لاعبات التنس عالميا، فيما تحتل جوفان المركز الـ104 عالميا.

وكانت ميار أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة من البطولات الكبرى "جراند سلام" وذلك في نسخة رولان جاروس الأخيرة.

ووصلت ميار شريف في التصنيف للمركز الـ128 خلال شهر يناير الماضي عالميا، وهو أفضل تصنيف للاعبة تنس مصرية.

ميار شريف تنس أستراليا المفتوحة للتنس
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