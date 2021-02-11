مواعيد مباريات الخميس 11 فبراير 2021.. الأهلي يواجه بالميراس والاتحاد ضد الإسماعيلي

يواجه غزل المحلة ضيفه سيراميكا كليوباترا في الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويحل الإنتاج الحربي ضيفا على مصر للمقاصة في الخامسة مساء، ضمن منافسات نفس الجولة، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز، في السابعة والنصف مساء ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

الأهلي يواجه بالميراس ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية في الخامسة مساء ويذاع اللقاء على قنوات "بي إن سبورتس المفتوحة" والكأس 1.

ويواجه تيجيريس أونال المكسيكي نظيره بايرن ميونيخ في الثامنة مساء ضمن نهائي كأس العالم للأندية، ويذاع اللقاء على قنوات "بي إن سبورتس 1" والكأس 1".

وتنطلق منافسات دور الـ32 من كأس مصر، بمواجهتين، الأولى تجمع بين وادي دجلة وضيفه البنك الأهلي في الثانية والنصف ظهرا وتذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، وإنبي أمام ضيفه نبروه في نفس الموعد، وتذاع على قناة "أون تايم سبورتس 3".

لم تنته متعة مباريات اليوم بعد، إذ يواجه الأهلي السعودي نظيره الاتحاد في دربي جدة، في السابعة و20 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "السعودية الرياضية 1".

ويستضيف أتليتك بلباو نظيره ليفانتي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في العاشرة مساء.

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