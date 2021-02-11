في ليلة إصابة نيمار.. باريس سان جيرمان يفوز على كان بكأس فرنسا

الخميس، 11 فبراير 2021 - 01:24

كتب : FilGoal

لاعبو باريس سان جيرمان يحتفلون بهدف مويس كين ضد كاين

فاز باريس سان جيرمان على كان بهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب مايكل دي أورنانو ضمن مباريات دور الـ64 لكأس فرنسا.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

كان
باريس سان جيرمان

وسجل مويس كين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49.

وغادر نيمار المباراة في الدقيقة 60 بعد إصابته في الفخذ الأيسر، وشارك كيليان مبابي بدلا منه.

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إصابة نيمار تأتي قبل أيام من مواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كامب نو.

ويدافع باريس سان جيرمان عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعدما فاز على سانت إتيان بهدف دون رد في النهائي.

وفاز باريس سان جيرمان بكأس فرنسا 13 مرة وهو رقم قياسي.

باريس سان جيرمان نيمار
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