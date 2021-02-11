رئيس شركة استادات: رعاية الأهلي ستزيد.. ومحمد مرجان سيكون نائبا لي

الخميس، 11 فبراير 2021 - 00:31

كتب : FilGoal

شركة استادات

قال سيف الوزيري رئيس شركة استادات القابضة الجديد إنه من الصعب أن تقل رعاية النادي الأهلي بل أكد أنها ستزيد بسبب تنوع الإيرادات.

وتحدث الوزيري عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: من الصعب أن تقل رعاية الأهلي سيكون هناك وسائل دخل جديدة ستزيد من الرعاية".

وكشف "محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي سيكون نائبا لي ولا أعلم إن كان سيستمر في النادي أم لا هذا قرار يخص النادي لكنني لا أرى أي تعارض بين المنصبين".

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وواصل "سنحاول كذلك تطوير قناة الأهلي وملعب مختار التتش، وكذلك نحن نلتزم بتنفيذ كل ما جاء في عقدنا مع الأهلي بشأن ملعب السلام".

وعن فكرة إنشاء استاد خاص للأهلي قال الوزيري: "من المبكر الحديث حول ذلك الأمر فنحن تولينا المسؤولية قبل عدة أيام ولم يجتمع مجلس الإدارة حتى الآن".

وأردف "يجب القول كذلك إن شركة استادات هي شركة منفصلة ليس لها علاقة بالأهلي وهي مسؤولة عن إدارة المنشآت الرياضية".

وعن عمله في شركة "صلة" السعودية الراعي السابق للأهلي قال الوزيري: "علاقتي بها انتهت كليا بعدما تم تكليفي من الدولة بتولي إدارة شركة استادات".

استادات الأهلي
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