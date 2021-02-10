أول مهمة له بعد الأهلي.. لاسارتي يقترب من تدريب منتخب تشيلي

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 23:55

كتب : FilGoal

مارتين لاسارتي - الأهلي

توصل الاتحاد التشيلي لاتفاق مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي -مدرب الأهلي السابق- لقيادة المنتخب التشيلي.

وبحسب النسخة التشيلية من "أس" وصل لاسارتي إلى العاصمة التشيلية سانتياجو، وتوصل لاتفاق شفهي مع فرانسيس كاجياجو المسؤول عن اختيار مدرب المنتخب الجديد.

وأنهى لاسارتي تفاوضه مع الاتحاد التشيلي اليوم بحسب ما أوضح موقع " alairelibre" التشيلي، على أن يُعقد المؤتمر الصحفي مساء الخميس.

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ومن المتوقع أن يتولى لاسارتي قيادة منتخب تشيلي حتى كأس العالم 2022.

وسيخلف لاسارتي، الكولومبي رينالدو رويدا والذي رحل عن تدريب اللاروخا وصار مدربا لمنتخب كولومبيا الشهر الماضي.

وارتبط أكثر من اسم بتدريب منتخب تشيلي آخرها الأرجنتيني هيرنان كريسبو ومواطنه ماتيس ألميدا.

وكان الأهلي أخر محطات لاسارتي التدريبية، بعدما تولى تدريب الفريق من يناير 2019 وحتى أغسطس لنفس العام.

وتوج لاسارتي مع الأهلي بلقب الدوري العام.

وخاض لاسارتي 31 مباراة مع الأهلي، فاز في 22 وتعادل في 3 وخسر 6.

صاحب الـ59 عاما، سبق له تدريب فرق ناسيونال الأوروجوياني وميلوناريوس الكولومبي وريال سوسيداد الإسباني والوصل الإماراتي.

كما كانت لديه تجارب في تشيلي بعدما درب وأونيفرسيداد كاتوليكا من 2012 وحتى 2013 وأونفرسيداد دي تشيلي من 2014 وحتى 2015.

وسيكون منتخب تشيلي هو أول تجربة للاسارتي في تدريب المنتخبات الوطنية.

المدرب الأورجوياني سبق له تحقيق لقب الدوري في بلاده 4 مرات، بالإضافة للقب الدوري التشيلي بجانب الدوري المصري.

مارتين لاسارتي الأهلي
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