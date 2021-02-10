أروابارينا: لن أستسلم أمام نتائج بيراميدز المهتزة.. ويجب أن نشيد بما قدمه الأهلي ضد بايرن

قال رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز إنه لن يستسلم أمام نتائج فريقه المهتزة في الدوري في الفترة الأخيرة مؤكدا أنه مازال يحتاج للوقت ليجد الفريق الأكثر انسجاما.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بعد مرور 12 جولة.

وتحدث أروابارينا عبر قناة "النهار" قائلا: أعرف أن النتائج ليست جيدة في بداية الموسم وأعمل على تحسينها وأستطيع وصف أدائنا حاليا بالعادي ونعمل على تحسينه".

وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه "تفشي فيروس كورونا أضر بالجميع ونلعب كل 4 أو 5 أيام لكني لا أستسلم أبدا وأملك بالفعل لاعبين جيدين سأخلق منهم مجموعة متجانسة وهذا ما أقوم بفعله حاليا".

وشدد "مازلت أريد تحقيق المزيد في مسيرتي، وأنا أفضل النقد على الثناء لأن النقد ينبهي لمواطن الخلل والثناء يضر، مستوانا حاليا معقول مقارنة بالمستوى الفني لباقي فرق الدوري".

وعن تقييمه للدوري المصري قال: "الدوري المصري دوري مكثف مليئ بالحركة والديناميكية".

قبل أن يستدرك "لكن معظم الفرق لا تستطيع تسجيل الأهداف من منطقة الجزاء، لكن المستوى الكروي للاعبين المصريين بشكل عام عال، وعلى المستوى البدني كذلك، وبدون أدنى شك هو أحد أقوى الدوريات المتواجدة في المنطقة".

وأكمل مدرب بيراميدز حديثه "هناك مشكلة في الملاعب في الدوري المصري، أعتقد إذا زاد عدد الملاعب ستتحسن المسابقة أكثر".

وعن هل يهدف بيراميدز للتواجد في المربع الذهبي للدوري قال أروابارينا: "هدف أي ناد أن يصبح بطل المسابقة ولا يجب أن نتنازل عن أحلامنا مهما حدث، مازال هناك الكثير من الوقت المتبقي في المسابقة فبعض الفرق مشغولة في مسابقات أخرى".

وبسؤاله عن رأيه في لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية أجاب "شاهدت مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ، بايرن أفضل فريق في العالم حاليا ولعب الأهلي تميز بالانضباط وهذا كان واضحا".

واستدرك "لكن هناك فارق شاسع بين الفريقين وكلنا كنا متأكدين منه وكذلك من أن بايرن سيفوز، ورغم ذلك يجب أن نشيد بالانضباط الذي كان عليه الأهلي، كان هناك بعض القلق والشد العصبي على بعض اللاعبين وهذا كان واضحا ولكننا نتحدث عن ملاقاة أفضل فريق في العالم حاليا سحق برشلونة وسان جيرمان وسحق الكثير من الفرق الكبيرة".

أما عن مواجهة بالميراس غدا الخميس لتحديد المركزين الثالث والرابع قال أروابارينا: "بالميراس يدربه مدرب شاب ولديه نزعة هجومية في أسلوبه لكن لا أعرف المستوى البدني للفريق البرازيلي".

وأتم "أعتقد إذا ما تجرأ الأهلي وتحلى بروح هجومية سيستطيع إيقافه وشل هجومه لأن الأهلي من الفرق المتكاملة في الانضباط الهجومي والدفاعي، يمكن أن يحقق نتيجة جيدة ضد بالميراس، كل فريق لديه لاعبين على مستوى عال وستكون مباراة جيدة".