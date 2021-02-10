قبل أيام من مواجهة برشلونة.. نيمار يغادر لقاء كان مصابا
الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 23:44
كتب : FilGoal
غادر نيمار نجم باريس سان جيرمان مباراة فريقه ضد كان مصابا في الدقيقة 60، في اللقاء الذي يجمع بينهما في دور الـ64 لكأس فرنسا.
نيمار
النادي : باريس سان جيرمان
وسقط نيمار أرضا قبل أن يخرج بسبب إصابته في الفخذ الأيسر.
وشارك كيليان مبابي بدلا من نيمار.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم باريس سان جيرمان في النتيجة بهدف سجله مويس كين.
ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب كامب نو.
ولعب نيمار 17 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 أهداف.