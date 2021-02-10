قبل أيام من مواجهة برشلونة.. نيمار يغادر لقاء كان مصابا

غادر نيمار نجم باريس سان جيرمان مباراة فريقه ضد كان مصابا في الدقيقة 60، في اللقاء الذي يجمع بينهما في دور الـ64 لكأس فرنسا.

وسقط نيمار أرضا قبل أن يخرج بسبب إصابته في الفخذ الأيسر.

وشارك كيليان مبابي بدلا من نيمار.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم باريس سان جيرمان في النتيجة بهدف سجله مويس كين.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب كامب نو.

ولعب نيمار 17 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 أهداف.