كأس اليونان - ثنائية كوكا تقود أولمبياكوس للفوز على أريس.. والعارضة تحرم وردة من التسجيل في فوز باوك الكبير

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 23:25

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أحمد حسن كوكا

سجل أحمد حسن كوكا ثنائية قاد بها فريقه أولمبياكوس للتفوق 2-1 على أريس سالونيكي في ذهاب ربع نهائي كأس اليونان.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

باوك سالونيكي
أولمبياكوس

فيما شارك عمرو وردة في فوز باوك الكبير بخمسة أهداف مقابل هدفين في شباك لاميا في المرحلة ذاتها.

ثنائية كوكا جاءت في الدقيقتين الأولى والرابعة عشر، بينما سجل أوسينيو با هدف الضيوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

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وخرج كوكا بعد مرور 61 دقيقة وحل بدلا منه كوستاس فورتونيس.

ورفع كوكا رصيده من الأهداف إلى 10 الموسم الحالي في جميع المسابقات مع أولمبياكوس.

وقبلها ساهم وردة في فوز باوك العريض على ميدانه ووضع قدما في المربع الذهبي.

وردة كاد أن يسجل في لقطة الهدف الثاني لباوك لكن الكرة مرت من تحت أقدامه.

وفي الدقيقة 59 تصدت العارضة لركلة ثابتة نفذها الجناح المصري.

ومنعت تقنية الفيديو احتساب هدفا من صناعته بسبب التسلل قبل دقائق من خروجه.

وفي الدقيقة 80 خرج وردة من أرضية الملعب وحل بدلا منه الياباني شينجي كاجاوا.

وستقام مباراتي الإياب في الثاني من مارس المقبل على ملعبي لاميا وأريس.

عمرو وردة أحمد حسن كوكا أولمبياكوس باوك كأس اليونان
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