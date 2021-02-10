تشابي: تنظيم قطر لكأس العالم سيكون تاريخيا لهذا السبب

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 23:22

كتب : FilGoal

تشابي هيرنانديز - مدرب السد

يرى تشابي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق ومدرب السد الحالي أن تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022 سيكون تاريخيا.

وقال تشابي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: " أعتقد أن تنظيم سيكون مدهشا للاعبين وللجماهير".

وأضاف "تاريخيا، كان كأس العالم يُلعب بنهاية الموسم بعد إرهاق اللاعبين ذهنيا وبدنيا، لكن في 2022 سيكون اللاعبين في أفضل حال، وهذه ميزة لجميع اللاعبين".

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ويُلعب كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، ما يوافق بداية موسم 2022-2023.

وواصل الفائز بمونديال 2010 "سنتمكن من مشاهدة مباراتين (من أرض الملعب) في نفس اليوم، وهذا يُعني أنها ستكون بطولة تاريخية".

وتُلعب مباريات المونديال على 8 ملاعب، في 5 مُدن قطرية.

وأتم "ليس لدي أي شكوك في أن الناس ستتفاجئ عندما تأتي لقطر وتشاهد الخدمات التي تقدمها الدولة".

وانتقل تشابي للعب في السد عام 2015 بعد نهاية عقده مع برشلونة.

ولعب تشابي 90 مباراة مع السد سجل خلالها 24 هدفا وصنع 28 قبل أن يعتزل عام 2019.

ويتولى تشابي تدريب السد منذ عام 2019 وفاز معهم ببطولة كأس قطر.

كأس العالم 2022 تشابي هيرنانديز
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