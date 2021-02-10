مدرب جالاتا سراي: مصطفى محمد يستطيع تسجيل الأهداف كل يوم

أشاد فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمصطفى محمد مهاجم فريقه قائلا إنه يستطيع تسجيل الأهداف كل يوم.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وسجل مصطفى محمد ثالث أهدافه مع جالاتا سراي في ثالث مبارياته مع الفريق وتلك المرة في كأس تركيا ضد ألانيا سبور رغم الهزيمة.

وهُزم جالاتا سراي بثلاثة أهداف لهدفين أمام ألانيا سبور في ربع نهائي كأس تركيا في ملعبه ترك تيليكوم آرينا اليوم الأربعاء.

وقال فاتح تريم عقب المباراة: "أعتقد أن مصطفى محمد سيسجل الأهداف كل يوم، هو يجعلنا سعداء لأن اللاعبين الذين قمنا بضمهم يسجلون الأهداف".

وعن سبب عدم قيامه بالتدوير في المباراة قال فاتح تريم: "أردت أن يستمر الانسجام بين الجميع، ولكن كان ينبغي علينا عدم تلقي الهدف تلو الآخر بتلك الطريقة".

وانتقد مدرب جالاتا سراي الأداء التحكيمي في المباراة قائلا: "إيمري كيلينك استحق الحصول على ركلة جزاء والحكم لم يتأكد من تقنية الفيديو".

وأردف "كان هناك ما يقرب من 11 دقيقة وقت بدل من الضائع لكن تم احتساب خمس دقائق فقط".

وعن قدرة فريقه على تسجيل هدفين في الشوط الثاني رغم التأخر بثلاثية قال: "أعتقد أنه ينبغي علينا أن نبدأ من ذلك المكان وألا نرتكب تلك الأخطاء".

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