هدف مصطفى محمد لا يكفي.. ألانيا سبور يقصي جالاتا سراي من كأس تركيا

واصل مصطفى محمد تسجيل الأهداف مع جالاتا سراي لكن تلك المرة لم يكن كافيا لجلب الانتصار.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وتكبد مصطفى محمد هزيمته الأولى في تركيا مع جالاتا سراي وذلك بعدما هُزم اليوم الأربعاء أمام منافسه ألانيا سبور بثلاثة أهداف لهدفين.

واستضاف جالاتا سراي منافسه ألانيا سبور في ملعبه ترك تيليكوم آرينا في ربع نهائي مسابقة الكأس.

وفشل جالاتا سراي بذلك في رغبته في استعادة اللقب الذي ظفر به لآخر مرة في عام 2019.

ويعد جالاتا سراي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس بواقع 18 مرة بفارق تسعة ألقاب عن أقرب ملاحقيه بيشكتاش وطرابزون سبور.

وشارك مصطفى محمد في المباراة في التشكيل الأساسي لثاني لقاء له على التوالي بعد مواجهة الدربي في الدوري قبل عدة أيام أمام فناربخشة.

افتتح خوما باباكار أهداف اللقاء لألانيا سبور في الدقيقة 25 وسط اعتراضات من لاعبي جالاتا سراي على الحكم بداعي وجود مخالفة وعرقلة من لاعب الخصم لزميلهم أثناء الهجوم.

وكاد مصطفى محمد يدرك التعادل سريعا لكن تسديدته اليسارية أخطأت المرمى.

وفي الدقيقة 36 طلب مصطفى الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلته لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وعقب ست دقائق أضاف صالح أوكان الهدف الثاني لألانيا سبور.

ومع بداية الشوط الثاني حصل الضيوف على ركلة جزاء ونفذها خوما باباكار بنجاح على يمين الحارس فيرناندو موسليرا بعدما ارتطمت الكرة بيده وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 83 قلص مصطفى محمد النتيجة بهدف أول لجالاتا سراي بعدما استغل كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة وتباطؤ الدفاع في تشتيتها ليسدد بيمناه في الشباك.

video:1

ومع قدوم الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع كاد مصطفى يسجل هدفا ثانيا برأسية قوية لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيسر.

وارتدت الكرة لجيدسون فيرنانديز الذي سدد مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

لكن ذلك لم يكن كافيا ليخسر جالاتا سراي المباراة ويودع كأس تركيا.

video:2

وأصبح هدف مصطفى محمد هو الثالث له مع جالاتا سراي منذ انضمامه للفريق قادما من الزمالك معارا لموسم ونصف.

وخاض مصطفى مباراتين بشكل أساسي وواحدة كبديل شارك فيها من الشوط الثاني وسجل أهدافا فيهم جميعا.