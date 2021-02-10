مونديال الأندية - تأكد غياب معلول عن مواجهة بالميراس

بات غياب علي معلول الظهير الأيسر عن الأهلي مؤكدا في مواجهة بالميراس البرازيلي بمباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم للأندية 2020.

وسيخضع الظهير التونسي لبرنامج علاجي مكثف من أجل علاجه لتجهيزه لمباريات الأهلي المقبلة.

وتعرض معلول للإصابة في الدقائق الأولى من لقاء بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية.

وكان جون إدوارد وكيل معلول قد أوضح عبر قناة صدى البلد أن مدة غياب اللاعب تصل إلى: "يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما".

وشارك معلول في مباراة الأهلي والدحيل القطري بربع النهائي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

وبات معلول ثالث لاعب يغيب عن لقاء المركز الثالث بعد محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات عقب إيقافهما من طرف "فيفا".