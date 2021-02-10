مونديال الأندية - تأكد غياب معلول عن مواجهة بالميراس

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 21:31

كتب : أحمد الخولي

علي معلول لاعب الأهلي

بات غياب علي معلول الظهير الأيسر عن الأهلي مؤكدا في مواجهة بالميراس البرازيلي بمباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم للأندية 2020.

وسيخضع الظهير التونسي لبرنامج علاجي مكثف من أجل علاجه لتجهيزه لمباريات الأهلي المقبلة.

وتعرض معلول للإصابة في الدقائق الأولى من لقاء بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية.

أخبار متعلقة
مؤتمر الشناوي: ما فعله الشحات وكهربا أمر عفوي.. ونثق في كل اللاعبين ضد بالميراس وكيل أعمال معلول: اللاعب يغيب 15 يوما.. وكيف يتهرب من مواجهة بايرن الأهلي: فضلنا استبدال معلول حتى لا تتفاقم الإصابة.. يتم تجهيزه لمواجهة بالميراس برنامج علاجي لتجهيز معلول لمواجهة بالميراس

وكان جون إدوارد وكيل معلول قد أوضح عبر قناة صدى البلد أن مدة غياب اللاعب تصل إلى: "يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما".

وشارك معلول في مباراة الأهلي والدحيل القطري بربع النهائي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

وبات معلول ثالث لاعب يغيب عن لقاء المركز الثالث بعد محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات عقب إيقافهما من طرف "فيفا".

علي معلول الأهلي كأس العالم للأندية بالميراس مونديال الأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب جالاتا سراي: مصطفى محمد يستطيع تسجيل الأهداف كل يوم 14 دقيقة | أوروبا
ماذا يقدم الأهلي ضد الفرق البرازيلية؟ الهزيمة ضد بيليه وتميمة الحظ للفوز بمونديال الأندية 40 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مونديال الأندية - فيفا يرفض محاولات الأهلي لرفع الإيقاف عن كهربا والشحات 41 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
هدف مصطفى محمد لا يكفي.. ألانيا سبور يقصي جالاتا سراي من كأس تركيا 51 دقيقة | أوروبا
مونديال الأندية - سلبية مسحة بعثة الأهلي بلا استثناء قبل لقاء بالميراس 52 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
أطول سلسلة انتصارات.. مانشستر سيتي يفوز ويُقصي سوانزي من كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مونديال الأندية - تأكد غياب معلول عن مواجهة بالميراس ساعة | كأس العالم للأندية 2020
بعثة مولودية الجزائر تصل مصر استعدادا للقاء الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك