مونديال الأندية – مؤتمر فليك: هذه نقاط قوة تيجريس.. نريد مواصلة الأداء القوي بعد نصف النهائي

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 21:14

كتب : FilGoal

هانز فليك وبيتسو موسيماني - الأهلي وبايرن ميونيخ

أبدى هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية مؤكدا أنه سيختار التشكيل الأساسي للقاء المقبل بناء على طاقة لاعبيه.

ويواجه بايرن منافسه تيجريس أونال المكسيكي غدا الخميس في نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث فليك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: "لقد شاهدت تيجريس في نصف النهائي وانبهرت بأدائهم وطريقة لعبهم، لديهم حدة قوية على الكرة وإمكانيات رائعة في الجناحين".

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وواصل "ستكون مباراة صعبة لكننا حللنا نقاط قوتهم جيدا ونأمل أن نكون حصلنا على الاستنتاجات الصحيحة".

وأردف "الأمر يعتمد علينا كذلك وكيفية وضع الخصم تحت ضغط وكيف نلعب ونحن نستحوذ على الكرة، لقد لعبنا جيدا في نصف النهائي وأثق في الفريق حضرنا أنفسنا جيدا للقاء".

وبسؤاله عن التشكيل أتم فليك حديثه "مازال أمامنا متسع من الوقت، لذا لا يوجد داع لكشف كل شيء اليوم".

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