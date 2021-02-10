التشكيل - بونو والنصيري أساسيان مع إشبيلية.. ومواجهة أرجنتينية بين ميسي وجوميز

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

ميسي - إشبيلية - برشلونة

أعلن إشبيلية وبرشلونة تشكيل مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي تجمعها على ملعب سانشيز بيثخوان.

وشهد تشكيل الفريق الأندلسي تواجد الأرجنتيني أليخاندرو جوميز وظهور الهداف المغربي يوسف النصيري ومواطنه الحارس ياسين بونو.

وفي المقابل يقود ليونيل ميسي هجوم برشلونة وإلى جواره الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان وعثمان ديميبلي.

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وجاء تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أليكس فيدال – جوليوس كوندي – دييجو كارلوس – إسكوديرو

الوسط: فيرناندو – جوردان – راكيتيتش

الهجوم: سوزو – يوسف النصيري – بابو جوميز

وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجين

الدفاع: خوردي ألبا – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجويزا – فيربو جونيور

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – فرينيكي دي يونج

الهجومي: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي

التشكيل برشلونة إشبيلية كأس ملك إسبانيا
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