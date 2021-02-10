مونديال الأندية – نوير: الفوز بالسداسية سيكون إنجازا رائعا.. النهائي لا يتعلق بجينياك فقط

يطمح مانويل نوير قائد وحارس مرمى بايرن ميونيخ في الفوز بكأس العالم للأندية ليصبح فريقه ثاني المتوجين عبر التاريخ بالسداسية التاريخية.

مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

ويواجه بايرن منافسه تيجريس أونال المكسيكي غدا الخميس في نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث نوير في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: "نتطلع حقا لذلك النهائي والكل يريد الفوز باللقب السادس، سيكون إنجازا رائعا".

وعن كيفية إيقاف مهاجم الفريق المكسيكي أندريه بيير جينياك قال نوير: "الأمر لا يتعلق بجينياك فقط بل على الفريق ككل".

وواصل "جينياك يستفيد من جناحي فريقه كذلك وعلينا إبعاده عن منطقة الجزاء ومنعهم من خلق الفرص".

وتابع "تيجريس استحق الوصول للنهائي وأظهروا شخصية رائعة، ونقاط قوتهم تتمثل في الجناحين ولديهم مهاجم خطير يستطيع تسجيل الأهداف، لذا يجب أن نلعب بطريقتنا وأن نضغط بشكل متقدم".

وأتم نوير حديثه "الكل لديه دوافع كبيرة في النهائي والكل يريد الفوز، سنقدم كل ما لدينا وسنلعب بإيقاع سريع لاستخلاص الكرة في منتصف ملعب الخصم".