النادي الرابع في مسيرته.. عموري إلى شباب الأهلي

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 20:40

كتب : FilGoal

عموري - الجزيرة

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي ضم عمر عبد الرحمن "عموري" حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

يأتي ذلك بعدما فسخ تعاقده مع نادي الجزيرة الإماراتي مطلع الشهر الجاري.

وصار النادي المُلقب بـ "فرسان دبي" رابع ناد في مسيرة اللاعب بعد العين والهلال السعودي والجزيرة.

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ويحتل شباب الأهلي المركز الخامس في جدول الترتيب بعد 15 جولة من بداية الموسم بفارق 11 نقطة عن الشارقة المتصدر.

عموري صاحب الـ29 عاما انضم إلى الجزيرة في صيف 2019 مجانا، وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى صيف 2022.

وشارك عموري خلال الموسم الحالي في مباراتين مع الجزيرة. وفي المجمل لعب مع الجزيرة في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

ولعب النجم الإماراتي لنادي الهلال في صيف 2018 لمدة موسم بعد رحيله عن العين لأول مرة في مسيرته.

وارتدى عموري قميص الهلال في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

عموري شباب الأهلي الجزيرة
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