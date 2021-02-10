النادي الرابع في مسيرته.. عموري إلى شباب الأهلي

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي ضم عمر عبد الرحمن "عموري" حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

يأتي ذلك بعدما فسخ تعاقده مع نادي الجزيرة الإماراتي مطلع الشهر الجاري.

وصار النادي المُلقب بـ "فرسان دبي" رابع ناد في مسيرة اللاعب بعد العين والهلال السعودي والجزيرة.

نادي شباب الأهلي ينجح في ضم نجم الكرة الإماراتية وصانع الألعاب الدولي عمر عبد الرحمن "عموري" حتى نهاية الموسم#شباب_الأهلي pic.twitter.com/yGHqikEsZ7 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) February 10, 2021

ويحتل شباب الأهلي المركز الخامس في جدول الترتيب بعد 15 جولة من بداية الموسم بفارق 11 نقطة عن الشارقة المتصدر.

عموري صاحب الـ29 عاما انضم إلى الجزيرة في صيف 2019 مجانا، وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى صيف 2022.

وشارك عموري خلال الموسم الحالي في مباراتين مع الجزيرة. وفي المجمل لعب مع الجزيرة في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

ولعب النجم الإماراتي لنادي الهلال في صيف 2018 لمدة موسم بعد رحيله عن العين لأول مرة في مسيرته.

وارتدى عموري قميص الهلال في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.