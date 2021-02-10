تقرير: ليدز يستهدف التعاقد مع كوستا حال رحيل لاعبه لليفربول

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 20:16

كتب : FilGoal

دوجلاس كوستا

تستهدف إدارة نادي ليدز يونايتد التعاقد مع دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس الإيطالي المعار لبايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع "fichajes" الإسباني فإن النادي الإنجليزي يرى في كوستا البديل المناسب لـ رافينيا جناح الفريق.

فبحسب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن ليفربول وضع رافينيا على رأس قائمة أهدافه لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

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وقد يحصل ليدز يونايتد على مبلغ 40 مليون جنيه استرليني نظير بيع رافينيا لليفربول حال اتمام الصفقة، وهي الأموال التي سيستغلها لضم كوستا.

وبحسب تقرير الموقع الإسباني، فإن كوستا لا يرغب في العودة ليوفنتوس بعد نهاية إعارته لبايرن ميونيخ.

كوستا (30 عاما) لعب 19 مباراة مع بايرن ميونيخ في كل المسابقات وسجل هدفا وصنع 3، بعدما لعب مباراتين مع يوفنتوس.

أما رافينيا (24 عاما) فسجل 6 أهداف وصنع مثلهم خلال 25 مباراة ليدز يونايتد في كل المسابقات، من ضمنها مباراة مع الفريق الرديف.

ليدز يونايتد بايرن ميونيخ دوجلاس كوستا
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