كشاف لاعبين: أنفقت على فاتي 5 آلاف يورو ولم أستردها.. وهكذا انضم لبرشلونة

وضح جيرمان فايا "ماني" كشاف اللاعبين لدى برشلونة كواليس انتقال أنسو فاتي للفريق الكتالوني.

وانضم فاتي لأكاديمية برشلونة عام 2012 قادما من أكاديمية إشبيلية، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2020.

وقال ماني لراديو "كادينا سير" الإسباني: "فاتي انضم لبرشلونة بسبب الخطاب الذي أرسلته للاتحاد الإسباني أثناء تدرجه بين فرق الناشئين".

وتذكر كيفية اختيار أنسو فاتي للانضمام لبرشلونة: "كنت قد اخترت برايما (شقيقه) للانضمام لبرشلونة، وأثناء حديثه مع والده، رأيت أنسو يلعب الكرة بكلتا قدميه، فقلت له: ستنضم لهم أيضا".

ولعب برايما فاتي لفرق الناشئين في برشلونة من عام 2011 وحتى 2017 ولعب لفرق ساباديل وفيلافرانكا وكالاهورا في إسبانيا، على سبيل الإعارة قبل أن يستغني برشلونة عن خدماته لصالح الفريق الثاني لفيتوريا جيماريش عام 2020.

وكشف ماني عن أنه أنفق على الأخوين فاتي "قلت لأسرتهم، سأنفق على الثنائي وعندما ينجحا مع النادي، سوف تقوم برد أموالي لي".

وواصل "لمدة 10 أشهر أنفقت حوالي 5 آلاف يورو".

وأضاف "أسرة فاتي أعطتني أكثر من نصف المبلغ هذا الأسبوع، ووعودني بدفع باقي المبلغ خلال الأسبوع المقبل مع قميص مُوقّع (من أنسو فاتي) لحفيدي".

ولعب فاتي 43 مباراة مع الفريق الأول وسجل 13 هدفا وصنع 5.

كما انضم فاتي لمنتخب إسبانيا وشارك في 4 مباريات وسجل هدفا.